“Slot oyun sorumlusu” hırsızlığa yardım suçlamasıyla tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir casinoda oyun oynayan M.A.S. isimli şahsa yardım ederek, 5 bin dolar çalmasını sağlamakla suçlanan slot oyun sorumlusu A.I.Y. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesine olayla ilgili detayları aktaran polis, zanlının 6 Kasım tarihinde Girne’de işlenen “Müstahdem Tarafından sirkat” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, M.A.S. isimli zanlının, Girne’de faaliyet gösteren casinoda slot oyun sorumlusu olarak çalışan zanlının yardımı ile 5 bin dolar çaldığını söyledi.

Polis, 6 Kasım’da meydana gelen olayın ardından yapılan şikayet üzerine ilk etapta zanlı M.A.S.’nin tutuklandığını ve mesele ile ilgili teminata bağlandığını açıkladı.

Polis memuru, suçla bağlantısı olduğu tespit edilen A.I.Y.’nin de soruşturma amaçlı tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.