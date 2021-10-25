Skandal video: "Bu işin içinde MİT var, devlet var"

Ayşe Güler | YENİDÜZEN

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin de yer aldığı iddia edilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci 'kurultay hesaplaşması'na dönüştü, mahkemede, "Bu işin içinde MİT var, devlet var" sözleri dikkat çekti.

Siyasette derin bir sancıya neden olan "video skandalı"na ilişkin yargılama başladı, geçtiğimiz hafta tutuklanan 5 kişi bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüzer huzurunda görüşülen duruşmada zanlı P.G'yi avukat Mustafa Gençalioğlu, zanlı C.K ve G.S'yi Avukat Mustafa Kocatürk, zanlı M.Ö'yü Avukat Hasan Yücelen, zanlı C.S'yi Avukat Eylem Şerifoğlu temsil ediyor.

Polis tahkikat kapsamında 18 kişiden ifade, 14 telefon ve 4 bilgisayarın emare alındığını açıkladı.

62 telefon dökümünün incelendiğini belirten polis, birçok kamera görüntüsünün soruşturulduğunu dile getirdi.

Polis, konu videoyu ifşa eden numara ile ilgili de güneye yazı yazıldığını, cevap beklendiğini kaydetti.

Bu meselenin halkın huzurunu bozduğunu, çok ciddi bir mesele olduğunu da dile getiren polis, meseleyle ilgili zanlılardan alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, bu nedenle de 5 zanlının 8 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal, ifşa ve cinsel taciz' soruşturması kapsamında tahkikatı yürüten polis, zanlı avukatları tarafından sorgulandı.

Avukatlar, mahkemede UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu ismini de gündeme getirdi.

Avukatlar, özetle söz konusu görüntülerin Aralık 2020'de çekildiğini, zanlı ile müşteki arasında 1.5 yıllık ilişkisi olduğunu öne sürdü.

Polis, bu iddiaya " soruşturma özel hayatın gizliliğini ihlal ile ilgili, ilişkileri olup olmadığıyla değil" yanıtını verdi.

Söz konusu videonun zanlı P.G tarafından silindiği, zanlı C.K ile G.S'nin "Bu işin içinde MİT var, devlet var" diyerek görüntülerin 15 Temmuz 2021'de geri getirildikten sonra Lefkoşa'da toplantıya gidildiğini öne sürüldü.

Bu toplantıda zanlılar P.G, C.K, G.S ve M.Ö ile birlikte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu'nun da olduğu zanlı avukatları tarafından iddia edildi.

Görüntülerin zanlı C.S tarafından geri getirildikten sonra usb'ye aktarıldığı, bu usb'nin de gerçekleştirildiği söylenen toplantıda Faiz Sucuoğlu'na verildiği iddia edildi.

Mahkemede zanlı avukatları tarafından tahkikatın siyasi baskı altında yürütüldüğü iddiası da gündeme getirildi.

Polis, bu iddiayı kabul etmedi, " Herhangi bir telkin, uyarı ve baskı almadım" yanıtını verdi.

Mahkemedeki yargılama süreci sürüyor, polis, avukatlar tarafından sorgulanıyor, YENİDÜZEN detayları izlemeye devam ediyor.

Video skandalında yargılama başladı