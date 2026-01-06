“Sizin tembelliğiniz narenciye üreticisini açlığa mahkûm ediyor”

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Salahi Şahiner, ülkede çok sayıda acil sorun varken yeni yılın ilk konuşmasını narenciye sektöründeki belirsizliklere ayırmak zorunda kaldığını söyledi. Şahiner, “Az önce yine bir galeri kurşunlandı. Ülkenin ne kadar ciddi bir güvenlik zafiyeti içinde olduğu ortada.” dedi.

Şahiner, “Kronikleşen sorun narenciye sorunu değildir, hükümetin bilinçli olarak yarattığı bir sorundur” ifadelerini kullandı. Üreticinin dalında kalma riskiyle karşı karşıya bırakıldığını belirten Şahiner, “Narenciyede altın gibi bir yılı heba etmek üzereyiz. Arpa fiyatına mandarin ve portakal üreten dünyadaki neredeyse tek ülkeyiz” diye konuştu.

Tarım Bakanı’nın sözlerine güvenerek üreticilere bilgi aktardığını söyleyen Şahiner, “Sayın Bakan’ın ağzından çıkan kelam senet olmalıdır. Cypruvex’in mal alıp almayacağı, fiyat açıklayıp açıklamayacağıyla ilgili sorularıma cevap verdiniz, ben de buna güvenip üreticilerle paylaştım. Haftalar geçti, bu veriler hâlâ açıklanmadı” dedi.

Komitede Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken bazı çalışmaların hazır olduğunun söylendiğini hatırlatan Şahiner, “Sertifikalı arpa tohumu ithalatı için 8 TL teşvik verileceğini söylediniz. Narenciye gibi 10 bin kişiye ekmek kapısı olan, ihracatta en önemli sektörlerden biri için ise bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı” ifadelerini kullandı. Şahiner, sertifikalı arpa tohumu ithalatında pastanın büyük kısmının iki şirkete bırakıldığını kaydederek, “Bu iki şirket, bakanlığınızın danışmanının ve eski tarım müdürünüzün aile şirketleri. Bu bir uyarı ve ihbardır” dedi.

Bu yıl yaklaşık 100 milyon TL’lik bir kaynağın iki şirket arasında paylaşılacağını söyleyen Şahiner, “Bunun için çalışma var ama narenciye için yok” diyerek duruma tepki gösterdi. Cypruvex’in pazar araştırması yapması gerektiğini vurgulayan Şahiner, “Bütün ülkeler narenciye sektörünün önünü açmak için arı gibi çalıştı. Türkiye bir bölgede rekor kırdı. Sizin bu tembelliğiniz narenciye üreticisini açlığa mahkûm ediyor” ifadelerini kullandı.

Hasada bir hafta kaldığını hatırlatan Şahiner, “Sağlıklı hasat dönemi bu ülkede 60 gündür. Hâlâ Cypruvex ne fiyat açıklıyor ne de mal alıp almayacağı belli” diye konuştu.