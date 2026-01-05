Meclis Genel Kurulu’nda Ünal Üstel ve Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamalarına cevap veren CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin halkın iradesini temsil etmediğini vurguladı.

Siyasetin halkın iradesinin yansıması olduğunu kaydeden İncirli, “Siyaset dediğiniz şey halkın iradesinin yansıması hâlidir. Siyaset budur. Burada bir irade var; Ünal Üstel’in söylediği kendi iradeleri, hükümetin iradeleri. Ama bu iradenin içerisinde halk kalmadı. Siz artık halkın iradesini yansıtmıyorsunuz” dedi. Hükümetin kendine ait bir iradesi olduğunu söyleyen İncirli, “Sizin kendinizden menkul bir iradeniz var ama bu da siyaset değil. Halk sizinle değil artık, halkın iradesi çok daha farklı bir noktadadır” ifadelerini kullandı.

İncirli, itirazlarının temelinde hukuk dışılık bulunduğunu belirterek, “Bizim itirazımız hukuk dışı olmasıydı zaten siz de sehven olduğunu kabul ettiniz” dedi. Hükümetin ülkeyi yasa gücündeki kararnamelerle yönetme ısrarı içinde olduğunu savunan İncirli, “Bugün yasa gücündeki kararnamelerle memleketi idare etme ısrarınız, Meclis’in yetkilerini bertaraf etmeye çalışmanız ve kamuoyunun önünde tartışılarak en doğru şekilde geçmesi arzu edilen yasaları yapmamanız bizim itirazımızdır” diye konuştu.

Af düzenlemelerine de değinen İncirli, “Ayrıca af çıkararak kamu maliyesini zarara uğratıyor olduğunuz da bir hakikattir” ifadelerini kullandı. Hükümetten yanıt alamadıklarını dile getiren İncirli, “Bizim size getirdiğimiz itirazlara cevap alamadık, daha farklı şeyler söylediniz. Bu söylediklerinizin de halk nazarında bir karşılığı yoktur” dedi.