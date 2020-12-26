Sinovac aşısının ön raporu kafalarda soru işaretleri yarattı

Türkiye'de Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının sürdürülen Faz-3 çalışmalarına ilişkin ön değerlendirme raporu, aşının güvenilir ve yüzde 91,25 oranında etkili olduğunu ortaya koydu.

Ancak hiçbir tıp dergisi ve internette yayınlanmayan klinik araştırmanın ön sonuçlarının çok az kişi üzerinde yapılması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Amerikan New York Times gazetesi hazırlanan ön raporun ulaştığı sonucun diğer şirketlerin aşı testlerinde kullandığı gönüllü sayısına göre çok az olduğunu işaret etti.

Türkiye'de gönüllü 9 bin 150 kişiden 7 bin 371'inin Faz-3 çalışmalarına alınmasına rağmen ön rapor sadece 752'si gerçek aşı, 570'inin ise plasebo aşı üzerinden açıklandı.

Plasebo yapılan gönüllülerin sayısı yükseldikçe hasta olanlar da artacağı için, aşının etkinliğinin gelecek günlerde daha da yukarıya çıkması bekleniyor.

Öte yandan, plasebo kolundaki 26 Covid-19 vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi koronavirüs enfeksiyonu yaşarken aşı yapılan 3 vakada hastalık meydana gelmedi ve yalnızca hafif düzeyde semptom görüldü.

Klinik bir aşı denemesine katılım sayısının yüksekliği istatistiksel sonucun da çok daha güvenilir olmasını sağlıyor.

Örneğin Pfizer ve BioNTech şirketlerinin ortak geliştirdikleri aşı adayı için 36 bin 523 gönüllü test edildi. Türkiye'deki test edilen kişi sayısının neredeyse 28 katına denk gelen testlerden elde edilen sonuçlar yüzde 95'in üzerinde bir başarı oranını işaret etmişti.

Brezilya: Test sonuçları güvenilir

Sinovac, CoronaVac'ı 2020'nin başlarında geliştirdi ve ardından bir dizi klinik deneme gerçekleştirdi. Kasımda yayınlanan ilk sonuçlar aşının güvenli göründüğünü ve koronavirüse karşı bir bağışıklık yarattığını gösterdi.

Şirket daha sonra yüksek Covid-19 oranlarına sahip üç ülke olan Brezilya, Endonezya ve Türkiye'de Faz 3 denemelerine geçti.

Ön rapor, Brezilya'da yine Sinovac'ın aşısı ile ilgili kafaları karıştıran bir basın toplantısının ardından geldi. Sonuçları güvenilir bulan yetkililerin testlerin ayrıntılarını açıklaması beklenirken sadece aşının yüzde 50'nin üzerinde bir etkinlik oranına sahip olduğu bildirildi. Sinovac ile ortak açıklamanın iki hafta içinde yapılabileceği ifade edildi. ( Euronews)