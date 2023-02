“Şimdi görev sırası bizde, sürecin takipçisi olacağız”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları (KTMMOB) Eski Başkanı Seran Aysal, Adıyaman’daki İsias Otel’de hayatını kaybeden Evren Çavdır’ın uzun yıllar Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda görev yürüttüğünü ifade ederek, “Bir Evren Çavdır kolay yetişmiyor…” dedi.

Çavdır’ın kişiliği ve iş yaşamıyla ilgili övgü dolu sözler sarf eden Aysal, “Ve şimdi görev sırası bizde” diyerek, cinayetin sorumlularının yargılanıp ceza almasını sağlamak için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Aysal, “Senin, ailenin, arkadaşlarımızın, çocuklarımızın ve hayatını kaybeden, yaralanan zarar gören her bireyin hesabını sormak, cinayetin sorumlularının yargılanıp ceza almasını sağlamak için takipçi olacağız, taraf olacağız, mücadele edeceğiz her yolu her kapıyı zorlayıp sonuç alacağız.” İfadelerini kullandı.

Aysal’ın sosyal medya açıklamasının tam metni şöyle:

“Toplumumuz, devlet ve KTMMOB çok iyi yetişmiş önemli bir değerini, geride kalan küçük kızı ve ailesi örnek bir babayı ve evladı, ben de omuz omuza mücadele ettiğim başkanlık dönemimin çok iyi bir yöneticisini, Birliğimizin önceki Genel Sekreterini, yoldaşı ve zeki bir arkadaşımı kaybettim.

Bir Evren Çavdır kolay yetişmiyor…

Akademik, mesleki, iş diplini, toplumsal bakış açısıyla, dünya görüşüyle, çok iyi dostluklarıyla ve konulara yaklaşımıyla benim için herzaman özeldi. İyi yetişmiş Bilgisayar Mühendislerimizden. Mühendisliğin sözlük anlamındaki toplumsal görev ve sorumluluklarını bire bir karşılayan özellikleriyle örnekti.

Uzun yıllar Bilgisayar Mühendisleri Odamızda yöneticilik yapmış, sorumluklar üstlenmiş, duruşundan taviz vermemesiyle hep takdir ettiğim Evren’i , KTMMOB Genel Başkanlığımda yönetici olması ve farklı bakış açısı ile bana, bize birliğimize katkı vermesi için Oda yöneticilik döneminde birlikte çalıştıkları oda başkanı değerli dostum Bora Tüccaroğlu’nun da desteğiyle yönetimde görev alma önerimi kabul etmişti.

İki dönem yürüttüğüm Birlik Başkanlığım süresince güçlü ve donanımlı ekip arkadaşlarımın yaşça en küçüğü ama düşüncesinden taviz vermemesi , ikan edilmesi zor, mücadeleci ve en çok fikir ayrılığına düşüp tartıştığım her zaman yanımdaki güçlü yönetici arkadaşım olarak özetle tam da birlikte çalışmamızı istememin nedenini bana neredeyse her konuda hatırlatan, en kritik kararlarda benden çok faklı bakış açısı ile her boyutuyla konuları değerlendirme şansını bize sunmuş, mutlaka her kritik konu ve hassas kararlar arifesinde görüşünü almaya özen gösterdiğim çok iyi bir Odacı, güçlü karakteri ile yanımda olmasından güven ve onur duyduğum bir yoldaş.

Birliğimize başkanlık yapacak bilgiye, birikime, donanıma ve duruşa sahip beni hiç yanıltmayan çok değerli bir dost.

İyi ki önerimi kabul etmiş, birlikte mücadele etmiş ve yol yürümüşüz.

Birliğimizin bana kazandırdığı büyük değerlerden biri.

Evreni ne kadar uzun yazarsak yazalım ve ne kadar anlatmaya çalışsak da mutlaka bir eksik bırakırız.

Ve ne acıdır ki yine bir doğa olayının afet dönüştüğü ve 4 gencimizin ölümüne sebep olan 2018 yılında ciklostaki sel ve taşkın raporunun hazırlanmasında birlik adına koordinasyon görevi üstlenen sonuçlanmasında emeği büyük olan arkadaşlarımdan biriydi. 4 yıl sonra afete dönüşen bir depremde eşi, büyük kızı Elvin ve diğer aileler ve çocuklarımızla birlikte göçük altında kalıp, ekipten farklılığını yine bizlere hatırlatırcasına kısa bir süre de olsa bizi heyecanlandırıp hayatını kaybetti.

Her zaman saygıyla ve özlemle anılacaksın Evren kardeşim.

Ve şimdi görev sırası bizde.

Senin, ailenin, arkadaşlarımızın, çocuklarımızın ve hayatını kaybeden, yaralanan zarar gören her bireyin hesabını sormak, cinayetin sorumlularının yargılanıp ceza almasını sağlamak için takipçi olacağız, taraf olacağız, mücadele edeceğiz her yolu her kapıyı zorlayıp sonuç alacağız.

Acım ve üzüntüm çok derindir.

Ve rahat olun Evren, Havva;

emanetiniz emanetimizdir!”