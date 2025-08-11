Üstel: Çağdaş yollarımızla ülkemizin değerine değer katıyoruz

Proje kapsamında 5 dönel kavşak, 1 alt geçit, 15 kilometre kaldırım, 8 menfez ve 16 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı yer alıyor.

“BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA YERİNE GETİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ”

“Hükümete geldiğimiz günden bu yana halkımıza verdiğimiz hiçbir sözü havada bırakmadan hayata geçiriyoruz” diyen Üstel, hükümet ortaklarıyla birlikte yarım kalan projeleri tek tek tamamlamanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“ÇATALKÖY’ÜN GELİŞİMİ İÇİN KOLLARI SIVADIK”

“Gayemiz KKTC’yi daha çağdaş bir noktaya taşımak” diyen Başbakan Üstel, halkın daha modern ve güvenli yollarda seyahat etmesini hedeflediklerini belirterek,

“Çağdaş yollarımızla ülkemizin değerine değer katmak istiyoruz” dedi.

Çatalköy’ün turizm açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Üstel, “Turizmin tohumlarının atıldığı ilk bölgelerden biri olan Çatalköy’ün gelişimi için göreve geldiğimiz günden itibaren kolları sıvadık” ifadesini kullandı.

“GEÇMİŞ HÜKÜMETLERİN ÇÖZEMEDİĞİ İSTİMLAK SORUNUNU BİZ ÇÖZDÜK”

Üstel, geçmiş hükümetlerin çözemediği istimlak sorununu ortadan kaldırarak projenin önünü açtıklarını belirtti.

Tamamlanan projeleri de hatırlatan Üstel, Güzelyurt-Lefke Bölünmüş Anayolu, Gaziköy-Dilekkaya Yolu, Alsancak-Lapta 2. Etap, Dağyolu, İskele-Bahçeler Yolu, Lefkoşa Çevre Yolu 2. Etap ve Girne Köprülü Kavşağı’nın hizmete açıldığını, devam eden projelerin ise Kayalar Ayrımı-Sadrazamköy Yolu, Dipkarpaz-Zafer Burnu Yolu ve Çayönü-Güvercinlik Yolu olduğuna dikkat çekti.

“BİZ KKTC’Yİ VE HALKIMIZI SEVİYORUZ”

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Başbakan Üstel, “Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Ne derlerse desinler biz iş üretmeye devam edeceğiz. Çünkü biz KKTC’yi ve halkımızı seviyoruz. Hizmet için buradayız, hizmet için burada olmaya devam edeceğiz” dedi.