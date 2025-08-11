Girne'de yaşanan tartışmada üç kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Girne’de bu sabah kaldıkları apartmanın merdiven boşluğunda ses çıkarma konusunda yaşanan tartışmada üç kişiyi bıçakla ağır yaralayan şahıs, tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 161 miligram alkollü olan G.B.(E-50) sarhoş olduğu sırada, kanunsuz tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.B.T’yi (E-21) karın ve sol bacak, H.T’yi (E-50) bel ve E.H.H’yi (E-21) ise karın kısmından ağır şekilde yaraladı.

Yaralılar, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Zanlı G.B., ise tutuklandı.

İzinsiz dedektör bulunduran şahıs tutuklandı

Yenierenköy’de dün E.E’nin (E-46) evinde polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz bir adet el dedektörü tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Narenciye bahçesinde yangın

Aydınköy-Güzelyurt ana yolunda dün yol kenarında bulunan bir şahsa ait narenciye bahçesinde meydana gelen yangında; 11 narenciye ağacı, damlama lastiği, kamışlar ve kuru otlar yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.