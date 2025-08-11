İtfaiye Müdürlüğü: “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır”

İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskini önlemeye yardımcı olacak tedbirler yayımlayarak, 01 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik ve ısınmak maksatlı olsa bile ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uyulması gerektiği belirtilerek, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin yangına sebep olabileceği hatırlatıldı. Açıklamada, “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” denilerek, duman ya da ateş belirtisi görüldüğünde 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşılmasının önemine vurgu yapıldı.

“Davlumbaz içinde biriken yağları iki ayda bir temizlenmeli”

Mutfakta kullanılan davlumbaz içerisindeki metal filtrede biriken yağlar iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlendiği zaman yangın riskinin azaldığı kaydedilen açıklamada, otel ve restoran bacalarının üç ayda bir, şömine, fabrika ve ev bacalarının ise yılda iki defa temizlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, tamamen söndüğünden emin olunmadan sigara izmaritlerinin, yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonlarına ve yanabilecek madde/malzemeler üzerine atılmaması istendi.

“Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız”

Yangına sebebiyet verebilecek elektrikli aletlerin kullanımı hakkında tedbirlere yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız. Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Özellikle hava sıcaklıkların arttığı yaz aylarında çakmak, taşınabilir şarj cihazı (power bank) vb. gibi eşyaların, araç içerisinde güneş altında bırakılması halinde konu eşyaların ısınıp alevlenerek yangına sebep oldukları unutulmamalıdır.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.”

“Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulmalı”

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yapılması halinde, yakıt sızması, kısa devre ve egzoz sebepli yangınların önlenebileceği ifade edilen açıklamada, “Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.” denildi.