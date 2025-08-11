Val's Place bir kez daha Cazın Cenneti’ne dönüşecek

MURAT OBENLER

Kıbrıs’taki en köklü özel girişim caz organizasyonu olan Paradise Jazz Festival bu yıl yine yurtdışından ve Kıbrıs’tan seçkin müzisyenlerin buluşacağı unutulmaz iki günlük programla 25.yaşını kutlayacak. Artık geleneksel hale gelen Baf’ın pitoresk Gialia(Yalya) köyündeki yeşille mavinin aynı fotoğraf karesi içine geçtiği güzel Val's Place'de 22 Ağustos Cuma ve 23 Ağustos Cumartesi günleri yer alacak festivalde 25 yıllık geçmişe sığan öğrencilerden uluslararası üne sahip sanatçılara kadar farklı kültürlerden, geçmişlerden ve tarzlardan 236 müzisyenin 135 gösterisine yenileri eklenecek.



Festival iki günde toplam 4 performansta 30'dan fazla müzisyeni ağırlayacak

Bu yılki iki günde toplam 4 performansta 30'dan fazla müzisyeni ağırlayacak festival kutlamalarında 3 Kıbrıslı sanatçının Barselona’dan gelen yetenekli İspanyol müzisyen Xavi Castillo ve ekibiyle mükemmel iş birliğiyle toplamda yedi müzisyenden oluşan grup Joan Miro'nun müzikal portresini sunacak, ardından Limassol Jazz Syndicate’nin 15 kişilik Big Orkestrası'nın performansı yer alacak ve Cumartesi günü Kickers Band Quintet'in funk ve Brezilya stillerinin füzyon ritimleriyle ve Kıbrıs’tan Macumba'nın Afro-Küba ve Brezilya ritimlerini modern caz estetiğiyle harmanladığı bir performansla son bulacak. Her gece, katılımcı müzisyenler ve prodüksiyon tarafından organize edilen ve sürprizler içerebilecek bir Jam Session ile sona erecek.



Başlangıç "Xavi Castillo 3 ve 4" - "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" ile yapılacak

Festival 22 Cuma günü saat 20:30'da "Xavi Castillo 3 ve 4" - "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" ile başlayacak. Barselonalı kontrbasçı Xavi Castillo, İspanyol-Katalan Sürrealizminin önemli figürü de olan gerçeküstücü sanatçı Joan Miró'nun portresini çiziyor. Bu performansta basit bir müzik resminden öteye geçiliyor ve besteci, Miró'nun önemli eserinin bir aynası veya ressamın çizgilerinin ve renklerinin fon müziği olmaya çalışmıyor. "Joan Miro'nun Müzikal Portresi" küçük ve samimi bir jest olarak bir kartpostal gönderen biri gibi, besteci Katalan sanatçının eserleri ve resimlerin onda uyandırdığı hisler hakkındaki içsel duygularını paylaşıyor. Castillo çalışmasını Miró'nun sanatını tanıma ve anlama biçimi olarak tanımlıyor.



Caz ve klasik müzik el sıkışacak ve bir Quartet ile bir Trio, Miro’nun evrenine dalacak

Caz ve klasik müzik bu duyguları ifade etmek için el sıkışacak ve sıra dışı ve çekici bir grup bu müziği çalacak. Bir yaylı çalgılar dörtlüsü ve bir caz üçlüsü, Miro'nun evrenine dalacaklar. Bu macera kontrbasçının lider olarak ikinci albümünde kayıt altına alınmıştır.



15 kişilik Limassol Jazz Syndicate ile nostaljik yolculuk

İlk gecenin 2. Konuğu ise Limassol Jazz Syndicate olacak ve Altın Çağ 20'lerden 70'lere kadar en iyi klasik JAZZ ve Swing şarkıları, ünlü caz şarkıcısı George Kalopedis'in de katılımıyla 15 kişilik bir Big Band tarafından seslendirilecek. Grubun repertuvarında Duke Ellington, Frank Sinatra, Count Basie, Buddy Rich, Herbie Hancock, Michael Buble ve daha birçok büyük ismin tarihi besteleri ve orkestrasyonlarının yanı sıra daha çağdaş eserler de yer alıyor.



Özgürlüğü ve doğaçlamayı kucaklayan güçlü ve melodik bir sound: Kicker Band Quintet

23 Ağustos Cumartesi günü gitar, kontrbas ve davuldan oluşan bir üçlü olarak kurulan ve cazı modern müzik öğeleriyle ustaca harmanlayan Kıbrıs merkezli bir caz grubu olan Kicker Band Quintet ile başlayacak. Grup, sık sık diğer müzisyenlerle iş birliği yaparak sound'unu genişletiyor. Bu performansta ise bir tenor saksafon ve Hammond orgu onlara katılarak dinamik bir topluluk oluşturuyor. Bu birliktelik özgürlüğü ve doğaçlamayı kucaklayan güçlü ve melodik bir sound yaratıyor. 80'ler ve 90'ların caz-rock'ından ilham alan grup, keşif ve etkileşim için bir temel oluşturan özgün besteler sunuyor. Her parça, müzisyenlerin doğaçlama yoluyla materyali yeniden yorumlayıp sınırlarını zorladığı bir tuvale dönüşüyor ve her performansın taze, dinamik ve benzersiz olmasını sağlıyor. Müzikleri, funk ve Brezilya stillerinin ritimlerinden rock'ın sınırlarına ve füzyonun inceliklerine kadar çeşitli etkileri bir araya getiriyor ve hepsi de cazın derinliklerine kök salmış. Cumartesi gecesi genç Daphne Koula'nın seslendireceği iki piyano eserlik dinleti ile devam edecek ve genç Daphne orgu ile biri özgün bir bestesi, diğeri ise Manos Hadjidakis'in "Giokondas's Smile" adlı eseri olmak üzere iki eseri icra edecek.



Macumba’nın canlı ve heyecanlı ritimleri ile final

Kıbrıs doğumlu bu mükemmel grup, Latin caz ve dünya müziği rotalarına doğru ilerliyor. Şilili basçı Rodrigo Cáceres ile Rodos Panayiotou, Giorgos Morfitis ve Elias Ioannou arasındaki iş birliği, adanın müzik sahnesine yeni bir soluk getiriyor. Afro-Küba ve Brezilya ritimleri ve renkleri modern bir caz estetiğiyle harmanlanıyor ve ortaya çıkan sonuç, 2019'da yayınlanan "Como Jugando" albümünde yer alıyor. Macumba bu festivalde tanınmış perküsyoncu Vasos Charalampous ile iş birliği yapacak.



Efstathiou: “Tüm caz severleri festivalimizin 25. yıldönümüne davet ediyorum”

Festival kurucusu ve direkörü Socratis Efstathiou bu yıl tüm caz severleri festivalin 25. Yıldönümüne davet ederken şunları ifade etti: “Festivalimize katılan ve adanın kültür dünyasına değerli eserler bırakan sanatçılarımıza teşekkür etmek için kelimeler yetersiz kalıyor. Bu zor zamanlarda bize saygın festivaller sunmamıza yardımcı olan manevi destekleri ve maddi katkılarıyla sponsorlarımıza büyük bir teşekkür borçluyuz. Festivali her yıl gerçeğe dönüştüren Medochemie, Ahead Music, Filokypros, Island-Oil Holdings, Oleg ve Natalia Pukhov, Loverlight, Tsiakkas Winery, Sound & Beyond ve medya sponsorumuz RIK’e çok teşekkür ederiz. Bu etkinliği en iyi şekilde organize etmemize kendi yöntemleriyle yardımcı olan tüm gönüllülere de büyük bir teşekkür borçluyuz.”



Genel Bilgiler

- Festival hafta sonu boyunca yiyecek ve içecek servisi de olacaktır. Daha fazla bilgi için Facebook'ta Val's Place'i takip edin veya (+357) 99494086 numaralı telefonu arayın.

- Gece için Val's kamp seçeneğini tercih edin. Gün boyunca duş, kahve veya çay ve meyve suyu ikramı olacaktır. Bar tüm gün açıktır, ancak saat 19:00'dan sonra biletinizi saklamanız gerekmektedir. Kamp alanının yalnızca Festivale katılacak kişilere hizmet vereceğini unutmayın. Kamp rezervasyonları için lütfen Val's Place ile iletişime geçin.

- Facebook'taki Caz servisi sırasında Nerede Kalınır sayfamızı takip edin.

- Bölgedeki kurumsal yerel acentemizi arayın: Loukas Eleftheriou 99764227



Biletler ve Rezervasyonlar

Programın başlangıç saati 20:30 olup kapılar saat 19:00'da açılacak ve büfe 19:30'da başlayacaktır.

Giriş ücreti her gece için 25 €, her iki gece için ise 45 €'dur (her şey dahil).

Yerinizi ayırtıp, Book Your Seat uygulaması üzerinden PayPal, Quick Pay veya Revolut telefon numarası 99386168 ile önceden ödeme yapabilirsiniz.(Lütfen yerinizi ayırtmadan önce talimatları okuyun). Rezervasyon, 18 Ağustos Pazartesi gününe kadar yerinizi garanti altına alacaktır. Bu tarihten sonra yalnızca ödenmiş rezervasyonlar değerlendirilecektir. Book Your Seat uygulaması, her etkinlik günü saat 18:00'e kadar açık olup bu saatten sonra biletlerinizi yalnızca kapıda satın alabilirsiniz.