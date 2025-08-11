17 yangında 691 bin 500 TL zarar oluştu

Kıbrıs'ın kuzeyinde son bir haftada 17 yangın ve 24 özel servis olayı meydana geldi.

Polis genel Müdürlüğü’nün 04-10 Ağustos tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, belirtilen sürede çıkan yangınlar sonucu 691 bin 500 TL zarar oluştu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların alevlenmesi ve kişi ya da kişiler tarafından yakma sonucu” olarak sıralandı.

Raporda, özel servis olaylarının ise şunlar olduğu belirtildi:

“Yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların, araçların motor bölümleri ile çatı içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, kuyu içerisine düşen köpeğin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”