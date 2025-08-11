Planlama Onay Tüzüğü yargıya taşındı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) çatısı altındaki odaların bir süredir gündeminde olan Planlama Onay Tüzüğü değişikliği, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından yargıya taşındı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) çatısı altında uzun süredir tartışma konusu olan Planlama Onay Tüzüğü değişikliği, meslek odalarının itirazlarına rağmen 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, normal şartlarda bu tür bir değişikliğin tüm meslek odalarının katılımıyla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, 15 Temmuz 2025’te düzenlemenin mesleki haklar ve planlama süreçleri açısından sakıncalar taşıdığı gerekçesiyle resmi başvuru yaptıklarını söyledi. Ekinci, başvuruda değişikliğin yeniden değerlendirilmesi ve ivedilikle geri çekilmesinin talep edildiğini belirtti.

Başvuru sonrası 17 Temmuz’da Şehir Planlama Dairesi, tüzük değişikliğinin KTMMOB’ye bağlı odalarla yapılacak görüşmeler tamamlanana kadar askıya alındığını duyurdu. Ancak düzenleme resmi olarak yürürlükten kaldırılmadı.

28 Temmuz’da yapılan KTMMOB Yönetim Kurulu toplantısında iki çözüm önerisi gündeme geldi: Tüzük maddesinde revizyon yaparak tüm odaların kaygılarını gidermek ya da tüzüğü eski hâline döndürüp genelgelerle düzenlemeler yapmak.

30 Temmuz’da Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı tarafından hazırlanan uzlaşı metni, Birlik Başkanı ve üç oda başkanının katıldığı dar kapsamlı toplantıda ele alındı. İnşaat Mühendisleri Odası, tüm odalar onay verirse öneriyi destekleyeceğini açıkladı. Ancak Mimarlar Odası yönetiminde yapılan değerlendirme sonucunda 31 Temmuz’da metin kabul edilmedi ve ortak çözüm sağlanamadı.

Ekinci, “Tüm uzlaşı çabalarına rağmen sonuç alınamadı. Hükümet gerekli adımları atmayınca 8 Ağustos’ta Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtık” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası, dava sürecini şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.