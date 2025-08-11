"Eğitim sizin siyasi malzemeniz değildir"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, UBP–DP–YDP hükümetinin, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve Başbakan’ın yaklaşan seçim sürecinde atamaları bilerek geciktirdiğini, bunun binlerce öğrenciyi, yüzlerce öğretmeni ve okulları kaosa sürüklediğini söyledi.

Maviş, rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni kadrolarının yetersiz bırakılmasına rağmen sendikanın üzerine düşeni yaptığını, 2 Temmuz’da İlköğretim Dairesi ile ilkokul ve okul öncesi öğretmeni nakillerini imzaladıklarını hatırlattı.

Ancak, bu imzanın ardından bir ay geçmesine rağmen yetkilerin verilmediğini, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı’nın da engelin kendilerinden kaynaklanmadığını açıkladığını belirtti. Seçim yasaklarının 24 Ağustos 2025’te başlayacağını hatırlatan Maviş, bu tarihe kadar atamaların yapılmasının mümkün olduğunu ancak hükümetin bilinçli şekilde süreci geciktirdiğini, seçim yasaklarını bahane ederek geçici görevlendirmeler üzerinden siyasi menfaat sağlamaya çalıştığını söyledi.

Atamaların yapılmaması halinde okulların tamamen geçici öğretmenlerle açılacağını, seçim sonrası ise yüzlerce öğretmenin yer değiştirmesinin öğrencilerde ciddi aksamalar, öğretmenlerde ise motivasyon kaybı yaratacağını vurgulayan Maviş, “Eğer bu süreçte acilen çözüm üretilmezse tarih sizi geçen yıl kurultay, bu yıl ise seçim uğruna eğitimi feda eden hükümet olarak yazacaktır” dedi. KTÖS, öğretmenlerin ve öğrencilerin haklarını, kamu okullarının sürekliliğini ve eğitimde eşitlik ilkesini savunmaya devam edeceklerini açıkladı.