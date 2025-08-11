“Esas suçlu Başbakan”

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Başbakan Ünal Üstel’in elektrik konusundaki açıklamalarını eleştirerek, halkla alay edildiğini söyledi.

İzcan, konuya ilişkin açıklamasında, “Elektrik kurumu yöneticilerini, gerekli bakım, onarım ve yatırımları yapmayanları” eleştirerek, “An itibariyle Kuzey Kıbrıs’a 50 MW elektrik sağlayan Kıbrıs Rum tarafı”nın suçlu ilan edildiğini belirtti. İzcan, esas suçlunun Başbakan olduğunu vurguladı.

İzzet İzcan, “Kendi santralini kurmak yerine, Türkiye’den kablo ile elektrik getirme peşinde olan zihniyetin mahkum edilmesi gerektiğini” belirtti ve tek çözümün federal çözüm için mücadele etmek olduğunu kaydetti.