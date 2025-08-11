Cinayet girişimi zanlısı Marinos Kuruniadis’in kuzeye kaçtığı iddia edildi

Frenaros’ta tartıştığı kişiye arabayla çarpıp kaçan zanlının Kıbrıs’ın kuzeyine geçtiği şüphesi üzerine güney polisi ve İngiliz üsleri harekete geçti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde geçen cumartesi sabah karşı “Mağusa’ya” bağlı Frenaros bölgesinde meydana gelen olayda, tartıştığı 61 yaşındaki şahsa arabasıyla çarpıp kaçan Marinos Kuruniadis isimli 48 yaşındaki cinayet girişimi zanlısının güney polisi tarafından hala daha arandığı ve söz konusu şahsın Kıbrıs’ın kuzeyine kaçmış olabileceği iddia edildi.

Güney polisinin cinayet girişimi zanlısının tespit edilmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü yazan “Philenews” haber sitesi, polisin şahsın fotoğrafını cumartesi günü kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

“Philenews’ün” elde ettiği bilgilere göre güney yetkililerin, söz konusu şahsın kontrol edilmeyen bir geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine kaçmış olabileceği olasılığını araştırdığı belirtilirken, “Vrisulles” bölgesinin KKTC’ye yakınlığı göz önüne alındığında bunun en ağır basan senaryo olduğu belirtildi.

“Strovilya” (Akyar) ve “Pergama” (Beyarmudu) barikatlarda kontroller yapan İngiliz Üslerinin durumdan haberdar edildiği ve benzer bilginin başka sınır kapılarına da verildiği belirtilirken, söz konusu şahsın tespit edilmesi için güneyde de araştırmaların sürdüğü yinelendi.