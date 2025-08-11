“Hristodulidis, Tufan Erhürman’a hazır mı?”

Politis gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dionysis Dionysiou, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in, CTP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman karşısında ciddi bir siyasi baskı ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

“Sayın Ersin Tatar gibi düşük profilli bir siyasetçiyle Cumhurbaşkanı Hristodulidis adeta parti yapıyor. Tabii ki, Tufan Erhiurman seçilirse, işler akıl almaz derecede zorlaşacak” diyen Dionysiou, “Nikos Hristodulidis, Erhürman gibi ciddi bir rakiple karşılaşmaya hazır mı? Eğer hazırsa, Kıbrıs'ın ilk federal cumhurbaşkanı olarak seçilmesini açıkça mümkün kılacaktır. Şimdilik hiç hazır görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Dionysiou, Hristodulidis’in, siyasi ağırlığı ‘sınırlı’ olan Ersin Tatar karşısında adeta rahat bir tavır sergilediğini; fakat Tufan Erhürman’ın seçilmesi halinde, bu durumun kökten değişecebileceğini söyledi. Dionysiou, Ersin Tatar’ın yeniden seçilmesi halinde, Hristodulidis’in “daha da özgür bir zemine sahip olacağını” yazdı, “Geçiş noktalarının kapatılması dahil sert önlemler alarak, siyasi siyasi momentumu lehine çevirebileceğini” söyledi.

