Şimdi de ‘komite’ tartışması

Meltem SONAY

Yeni hükümet kuruldu, gözler komitelere çevrildi. Muhalefete göre komitelerdeki ağırlık CTP ve HP’de, UBP’ye göre ise kendilerinde olacak.

Yeni Hükümet’le, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı da, Meclis Komiteleri’ndeki üyelikleri belirleyen Danışma Kurulu da yeniden şekillenecek…

Şu anda ‘MUHALEFETİN’ ağırlıkta olduğu Meclis Danışma Kurulu, UBP’li bir Meclis Başkanı seçilmesi durumunda, Meclis Başkanı’nın ayırt edici oyu nedeniyle UBP’nin ağırlığında olacak.

Danışma Kurulu, Meclis Başkanı’nın yanı sıra, Meclis’te grubu bulunan partilerin başkanları, yani 1 UBP, 1 CTP, 1 de HP’li üyeden oluşuyor.

Meclis Başkanı’nın UBP’li bir vekil olması durumunda, Komiteler’deki ağırlığı belirleyecek Danışma Kurulu’nun Meclis Başkanı’nın ayırt edici oyu ile birlikte 2 UBP, 1 CTP, 1 de HP’li üyesi olacak.

Meclis Başkanlığı’na da aday olduğunu açıklayan Meclis Başkan Yardımcısı, UBP Milletvekili Zorlu Töre’ye göre şu anda 3-2-2 olan komitelerdeki ağırlık ise, puanlamaya göre 4- 2-1 olacak, yani 7 üyeli komitelerde 4 UBP, 2 CTP, 1 de HP’li vekil görev yapacak.

UBP ‘Önce Danışma Kurulu, sonra da komiteleri şekillendirme’ planında…

UBP- DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin, DP ve YDP’nin Meclis’te grubu olamaması nedeniyle Komiteler’de de ‘azınlık’ta kalacağı ve yasaların geçirilmesinde sıkıntı yaşayacağı konuşulurken, UBP ‘Danışma Kurulu’nda sağlayacağı ağırlıkla, komiteleri de ona göre şekillendirmeyi planlıyor.

Milletvekili sayılarına göre Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerden sadece UBP, CTP ve HP’nin komitelerde temsiliyet hakkı bulunuyor.

Komitelerin üye sayılarının partilerin büyüklüğüne bağlı dağılımı ise, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nca, Meclis İç Tüzüğü’ne göre saptanıyor. Yenilecek ‘Başkanlık Divanı’, Danışma Kurulu ve komitelerin oluşumunun da önünü açacak.

Komiteye düşen üye sayılarını Danışma Kurulu saptar…

Cumhuriyet Meclisi İçtüğüzü’ne göre, Meclis’te temsil edilen siyasi parti gruplarının Meclis Genel Kurulu komitelerine katılımı güçleri oranında sağlanıyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardımcısının Başkanlığında, Siyasal Parti gruplarının başkanları veya vekillerinden veya onların yazılı olarak görevlendirdikleri birer milletvekilinden oluşan Danışma Kurulu, bu komiteleri saptamada yetkili…

Yine Meclis İçtüzüğü’ne göre, Danışma Kurulu, siyasi parti gruplarının Meclis üye tamsayısına oranlarını gözeterek, büyüklük sırasına göre gruplara Komitelerde düşen üye sayılarını saptar ve grup başkanlarına bildirir.

Danışma Kurulu da yeniden oluşacak…

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardımcısının Başkanlığında, Siyasal Parti gruplarının başkanları veya vekillerinden veya onların yazılı olarak görevlendirdikleri birer milletvekilinden oluşur.

Yani, Meclis Komiteleri’ndeki dağılımı da belirleyecek Danışma Kurulu, UBP’li Meclis Başkanı yanı sıra, UBP 1, 1 CTP, 1 de HP’li üyeden oluşacak.

3-2-2’ydi…

Meclis’in 7 üyeli, 5 sürekli komitesinde grupları olan partilerin temsiliyeti 3- 2- 2 şeklindeydi. Yani bu sürekli komitelerde UBP’nin 3, CTP’nin 2 ve HP’nin de 2 milletvekili ile temsiliyeti vardı.

Cumhuriyet Meclisi’nde, yasaların görüşülerek Genel Kurula sevk edildiği 5 sürekli komite bulunuyor. Sayıştay Komitesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nde, Meclis’te grubu bulunan partilerin milletvekili görev yapıyor.

Töre: “Puanlamaya göre 4-2-1…”

Meclis’te komite ağırlığının ‘hükümet tarafında’ olacağını söyleyen UBP Milletvekili, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, “Muhalefet anlayışla karşılarsa 3-1-1 olabilir, 3 UBP, 1 CTP, 1 de HP’nin olabilir” dedi.

Şimdiye kadar hükümetlere komitelerde üstünlük sağlanması yönünde ‘anlayış’ gösterildiğini savunan Töre BRT’de konuştu, 20 milletvekili olan UBP’nin puanlama sistemine göre 4 UBP’nin, 2 CTP’nin, 1 de HP’nin üyesi olması gerektiğini söyledi.

Töre, puanlama sistemine göre belirleme yapılması durumunda komitelerdeki dağılımın 4-2-1 şeklinde olacağını ileri sürdü. Muhalefetin anlayış göstermesi durumunda ise, 3-1-1’in olabileceğini kaydetti.