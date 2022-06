"Şikâyetler arttı, kalp hastalıklarına bağlı ani ölümler çoğaldı"

COVID-19 pandemisi ve ekonomik dar boğaz nedeniyle yurttaş, sağlıksız ve stresli yaşama yöneldi, kalp hastalıkları arttı. Uzmanlar, özellikle ekonomik krizden dolayı kalp sıkışmaları şikâyetlerinin son dönemde arttığını söyledi. Devlet Hastanesi’nde 2022 yılının ilk 4 ayında 668 kalp anjiyosu, 62 Bypass ameliyatı yapıldı.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Uzmanlar, yaşananların kalp ve damar hastalıklarını tetiklediğini söylüyor.

YENİDÜZEN’e konuşan hekimler, özellikle ekonomik krizin yarattığı stresli yaşam nedeniyle son dönemde kalp sıkışması şikâyeti nedeniyle hastanelerin acil servislerine yapılan başvuruların arttığına dikkat çekti.

Salgın ve krizin tüm dünyada yaşandığını anlatan doktorlar, ülkemizdeki sağlık alanında yaşanan sorunlar ve “sistemsizlik” nedeniyle bunun daha da katlandığını söyledi, “İnsanlar ekonomik krizden dolayı ilaç alamıyor” dedi.

Devlet tarafından yapılması gerekenlerin acil olarak yapılması gerektiğini aktaran kalp damar hastalıkları uzmanları, “Devletin sağlık politikası, hükümetlerle değişmeyen bir politika olmalı. Bizim oturup sağlıkta 5 veya 10 yıllık bir program yapmamız, bu programın da yürütülebilmesi lazım. Başka türlü bu sorunların altından kalkamayız” ifadelerini kullandı.

Bireylere kalp damar hastalıklarından uzak durmaları konusunda öneriler de yapan uzmanlar, stressiz yaşama, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya dikkat çekti.

Devlet hastanesinde 4 ayda 668 kalp anjiyosu, 62 Bypass ameliyatı…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu, devlet hastanesinde 2022 yılının ilk 4 ayında 668 hastaya kalp anjiyosu yapıldığını söyledi. Kalp anjiyosunun yanında Bypass ameliyatının da 62 kişiye­ yapıldığını aktaran Emiroğlu, bu sayının özel hastanelerle birlikte 100 kişi civarında olduğunun bilgisini verdi. Dr. Emiroğlu, “Bu rakamlar, büyük rakamdır” yorumunu da yaptı.

Uzmanlar ne dedi?

Dr. Gülgün Vaiz:

“Kalp ve damar hastalıklarının riski savaş, iklim krizi ve ekonomik kriz ile daha da büyüdü”

Yakın Doğu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülgün Vaiz YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, ölüm sebeplerinin başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğini söyledi. Vaiz, dünyada son dönemde yaşanan savaş, iklim krizi ve ekonomik krizin de etkisinin büyük olduğunu dile getirdi. Vaiz, “Kalp ve damar hastalıkları zaten bir numaralı problemdi, üstüne bir de bunlar eklenince çok sıkıntılı bir yol aldı” dedi, “Dünyada, kalp hastalıklarına bağlı ani ölümlerin oranı yüzde 12’dir. Yani 100 kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüyorsa, bunların 12 tanesi aniden ölür ve hiçbir şeyi yoktur. Bu da az bir rakam değildir" ifadelerini kullandı.

“Ani ölümler hep vardı ancak yaşananlar ani ölümleri tetikliyor”

Dr. Gülgün Vaiz, gazete haberlerine yansıyan polis bültenlerinde ani ölümlerin arttığına dikkat çekerek hem bireylerin, hem de devletin bu konuda yapması gereken ödevleri olduğunu söyledi.

Vaiz şöyle devam etti:

“Böyle bir dönemde olağan dışı koşullardan geçildiği için ne yazık ki sağlık daha geri plana itiliyor. İnsanlar kendilerini ihmal ediyor çünkü geçinemiyor. Bu dönemde kalp hastalıklarında veya psikolojik problemlerde patlama olması çok olağan bir durumdur. Nitekim gazete haberlerine bakıldığı zaman her gün bir ani ölümden bahsediliyor. Ani ölümler aslında yeni ortaya çıkmadı. Uzun yıllardan beri biz kardiyologların önünde var. Her şeyin üst üste gelmesi ani ölümleri daha da tetikledi. Evet, birçok sorun var, insanlarımız iş peşinde, ekmek peşinde ama sağlığımızı da yitirmememiz lazım. Çünkü gencecik insanların kaybedilmesi de toplum için çok büyük bir problemdir. Ne yapılabilir veya nasıl önlem alınabilir konusu acilen gündeme gelmeli. Bu konuda devlete çok büyük bir görev düşüyor. Devletin bir an önce sağlıkta ve ekonomide yaşanan bir takım eksiklikleri gidermesi çok önemlidir. Bilim bize 35 yaş öncesi ani ölümlerinde genetik olduğunu söylese de, 40 yaş ve üzeri ölümlerde kalp ve damar hastalıkları başı çekiyor. Bu hastalıkların en sık görüleni de kalp krizidir. Özellikle kontrolümüzü sıklıkla yapmamız gerekmektedir. Kalp testlerine öncelik gösterilmeli. Eğer yapmamız gerekenleri yapmazsak bu ölümler artarak devam edecek. Bu gözle görülebilen bir gerçektir. Eğer hastalık önlenebilir bir hastalıksa gençlerimiz, insanlarımız niye ölsün? Bu yüzden hem bireylere, hem de devlete büyük bir iş düşüyor. Devletin sağlık politikası, hükümetlerle değişmeyen bir politika olmalı. Bizim oturup sağlıkta 5 veya 10 yıllık bir program yapmamız, bu programın da yürütülebilmesi lazım. Başka türlü bu sorunların altından kalkamayız.”

COVID-19… “Son 10 gün içerisinde yüksek ateşle gelen çok sayıda hasta var…”

Son dönemde COVID-19 vakalarının arttığına ancak pozitif olan kişilerin hafif bir şekilde seyrettiğine de değinen Vaiz, salgının devam ettiğinin altını çizdi, kapalı ortamlarda maske kullanmanın önemine dikkat çekti.

Vaiz şunları söyledi:

“Covid-19 kalp ve damar sistemini, akciğerleri tutan bir virüs. Dolayısıyla kalp ve damar hastalarında çok daha ağır seyretti. Özellikle aşı öncesi dönemde yoğun bakıma alınanlar genelde kalp damar hastası, şekeri veya kronik hastalığı kişiler alındı. Aşı olunmasıyla birlikte bu kişilerin de virüse karşı savunma sistemleri güçlendi ve daha hafif geçirme oranları da oldukça arttı.

Şu anda maskeleri çıkardık, salgın grip gibi seyretmeye de başladı ancak son 10 gün içerisinde inanılmaz derecede hasta görüyoruz. Yüksek ateşle gelen çok sayıda hasta var ancak eskisi gibi çok ağır seyretmiyor. Özellikle kalp hastası olan insanlar panik olup bize ulaşıyor. Şu bir gerçek ki, salgın henüz bitmiş değil o yüzden en azından kapalı ortamlarda bir süre daha maske takmaya özen göstermemiz gerekiyor.”

Vaiz’den kalp ve damar hastalıklarından kaçınmak için öneriler:

“Hayatta kalmak için hedef koyalım, sağlıklı beslenelim, güneşte kalmayalım…”

Dr. Gülgün Vaiz, bu dönemde kalp ve damar hastalıklarından kaçınabilmek için bir takım önerilerde de bulundu.

Vaiz’in önerileri şöyle:

- Bu dönemde insanlar kendilerine büyük hedefler koymamalı. Hedef, sağlıklı olmak için hayatta kalmak olmalıdır.

- Dengeli beslenmeliyiz, düzenli bir şekilde spor yapmalıyız

- Sigara sorunlarımızı çözmez. Sigara ve alkollü içkilerden kaçınmalıyız.

- Sebze, meyve tüketimini artırmalıyız.

- Yaz mevsiminde 10.00-16.00 saatleri arasında mutlaka gölgede olmalıyız.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu:

“Ekonomik kriz nedeniyle acile şikâyetler arttı”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu, son dönemde kalp sıkışması şikâyetiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine giden hastaların sayısının arttığına dikkat çekerek, bunda ekonomik krizin etkisi olduğunu söyledi.

Emiroğlu şöyle konuştu:

“Kalp hastalıklarında en önemli şey dengesiz beslenme, sigara kullanımı, egzersiz yapmama ve stresli yaşamdır. Tüm bunlar kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Kalp sıkışması şikâyeti acile gelen hasta sayısı son dönemde arttı. Bunda ekonomik krizin bire bir etkisi vardır. Bir de pandemi döneminde evde kapalı kaldığımız, sağlıksız beslendiğimiz ve hareketsiz kaldığımızdan dolayı son dönemde kalp ve damar hastalıkları artış gösterdi. Ülkemizde birinci sırada kalp rahatsızlıklarına bağlı ölümler yer alıyor. Bunu en aza indirgemek için hepimiz bir takım çalışmalar yapmamız gerekiyor.”

Emiroğlu’ndan kalp ve damar hastalıklarından kaçınmak için öneriler:

“Spor yapmak, dengeli beslenmek, stresten uzak durmak…”

Dr. Ozan Emiroğlu, bu dönemde kalp ve damar hastalıklarından kaçınabilmek için bir takım önerilerde de bulundu.

Emiroğlu’nun önerileri şöyle:

- Spor yapmak şart... Doğaya çıkıp yürümek hem kalp rahatsızlıklarında olumlu anlamda etkili olur, hem de stres azalır.

- Dengeli beslenmek… Beslenmemize dikkat etmeliyiz.

- Stresten uzak durmak... Stresli bir yaşam damarların büzüşmesine neden olur. Bu da kalp krizini tetikler. Son zamanlarda genç yaşlardaki kalp krizleri arttı.

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu:

“İnsanlar ekonomik krizden dolayı ilaç alamıyor, stresli yaşıyor”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ise YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, son dönemde ekonomik krizin baş göstermesiyle buna bağlı olarak vatandaşların stresli bir yaşam sürdürdüğünü, bunun da kalp damar hastalıklarına yol açtığını belirtti.

Dr. Hamza Duygu şöyle konuştu:

“Son dönemde kalp krizi sonucu ani ölümler büyük bir artış gösterdi. Bunun en büyük sebebi de şüphesiz ki içinde bulunduğumuz ekonomik krizdir. Şunu söylemeliyiz ki özellikle kalp hastalıkları olanlar ekonomik krizden dolayı ilaçlarını alamayacak durumdadır. Bir de stresli yaşam eklenince kötü bir sonuç da ne yazık ki kaçınılmaz oluyor. Strese bağlı olarak, düzensiz beslenme, egzersiz yapmama ve sigara kullanımı da ne yazık ki artmış durumda. Bu durumu düzeltebilmek adında hem bireyler olarak, hem de devlet olarak yapmamız gerekenler var. Öncelikle bireyler, öncelikli olarak sağlığını düşünmeli ve ona göre hareket etmeli. Devlet ise hastaların ilaca ulaşımını daha kolay hale getirmeli, sağlık sistemini iyileştirme yoluna gitmeli. Bilimsel çalışmalar şart, ülkemiz, salgın ve ekonomik kriz öncesinde kalp damar hastalıklarında ne noktadaydı, şimdi noktada. Bunu bilmek ve ona göre bir yol haritası çizmek çok önemli. Evet, bir takım krizler tüm dünyada var ancak şunu unutmamalıyız ki, başka ülkelerde oturmuş bir sağlık sistemi var. Özellikle erken tanı konusunda çok gerideyiz. Tüm bunlar bir araya gelince kalp hastalıklarına bağlı ani ölümler 50’li, 40’lı, hatta 30’lu yaşlara kadar geriledi.”

Duygu’dan kalp ve damar hastalıklarından kaçınmak için öneriler:

“Dengeli beslenin, spor yapın tedbirler almaktan kaçınmayın…”

Dr. Hamza Duygu, bu dönemde kalp ve damar hastalıklarından kaçınabilmek için bir takım önerilerde de bulundu.

Duygu’nun önerileri şöyle:

-Dengeli beslenmeliyiz… Akdeniz diyeti çok önemlidir, şekerden uzak durmalıyız…

-Stresten uzak bir ortamda yaşamımızı sürdürmeliyiz.

-Kendi sağlığımız için gerekli tedbirler almaktan kaçınmamalıyız.

-Düzenli bir şekilde egzersiz yapmayı, hareketli yaşamı benimsemeliyiz.