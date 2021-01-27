Sigortalılara ‘karantina’ ücreti

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında yapılan karantina ödeneği düzenlemesi ile sigortalı temaslılar, zorunlu karantina sürecinde ödenek alacak. Ancak, Resmi Gazete’de yayınlanan karar geriye dönük uygulanmayacak, o nedenle, geçmişte karantinaya alınan çok sayıda özel sektör emekçisinin mağduriyeti giderilmeyecek.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında sigortalı olanların Covid-19 pozitif çıkan vakaların temaslıları olmaları halinde karantinada geçirecekleri sürelere karşılık ödenek alabilmeleri için Yasa Gücünde Kararname yayınladı. Karar, Resmi gazete yayınlandı.

Mart ayından beridir ülkede görülen Covid-19 vakalarıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Merkezi tarafından karantinaya alınan yüzlerce kişi, ödeme alamadığı için mağdur oldu. Devlet eliyle mecburi olarak işinden ayrı kalan sigortalı özel sektör çalışanları, bu sürede ödeme almazken, kamu çalışanlarının böyle bir sıkıntı yaşamadığı öğrenilmişti.

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Koral Çağman, bu ödemelerin yasal zemini bulunmadığı için yapılamadığını ifade ederek, Bakanlar Kurulu’na karantinaya alınan özel sektör çalışanlarının ödenebilmesi için önerge sunduklarını, gerekirse tüzük değişikliğine gidilerek yasal zemin yaratılması için girişimde bulunduklarını söylemişti. YENİDÜZEN’in “Sigortalar ‘karantinayı’ ödemiyor” başlığıyla gündeme taşıdığı haberde, Çağman, bu sorunu bir hafta içinde çözmeyi hedeflediklerini de ifade etmişti.