Sigortalar ‘karantinayı’ ödemiyor

Fehime ALASYA

Mart ayından beridir ülkede görülen Covid-19 vakalarıyla birlikte, yüzlerce kişi de Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Merkezi tarafından karantinaya alındı. Devlet eliyle mecburi olarak işinden ayrı kalan sigortalı özel sektör çalışanları, bu sürede ödeme almazken, kamu çalışanlarının böyle bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Koral Çağman, bu ödemelerin yasal zemini bulunmadığı için yapılamadığını ifade ederek, göreve gelir gelmez Bakanlar Kurulu’na karantinaya alınan özel sektör çalışanlarının ödenebilmesi için önerge sunduklarını, gerekirse tüzük değişikliğine gidilerek yasal zemin yaratılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Çağman, bu sorunu bir hafta içinde çözmeyi hedeflediklerini de ifade etti.

Pandeminin ülkede görüldüğü Mart ayından bu yana 10 aydır hala özel sektör çalışanlarının mağduriyetinin görmezden gelindiğini ifade eden iş çevresi ise bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’ndan ise gerek temaslıların kendini gizlememesi gerekse bu bireylerin ekonomik sıkıntı yaşamaması için karantinaya alınan kişilerin bu süredeki ödeneklerinin yapılması için Çalışma Bakanlığı ile iletişim kurduğu öğrenildi.

Sungur: “İşsizlik Sigortası yatıyorsa devlet ödemekle yükümlüdür”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, vatandaş olan sosyal sigortalı özel sektör çalışanlarının ‘İşsizlik Sigortası’ yatırımlarının yapıldığını anımsatarak, Sigortaların mecburi işe devamsızlığı olan bu kişilere ödeme yapmakla yükümlü olduğunun altını çizdi. Sungur, “Karantinaya giren bu kişiler eğer KKTC vatandaşı ise ve bu kişinin İşsizlik Sigortası yatıyorsa, Sigortalar, mecburi işe devamsızlığı olan bu kişileri ödemekle yükümlüdür.” dedi.

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Koral Çağman:

“Önerge sunduk, gerekirse tüzük değişikliğine gidilecek, bu sorunu bir hafta içinde çözeceğiz”

Özel sektörde sigortalı çalışanların karantinada olduğu süre içinde ödenmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu’na önerge götürdüklerini ifade eden Çağman, bu konunun bir hafta içinde çözüme ulaşacağını kaydetti.

Covid-19 temaslısı olan ve karantinaya alınan özel sektörde sigortalı çalışanların ödenemediğini, bu nedenle mağdur olduklarını daha bakanlığa gelmeden önce duyduğunu, kendisine bu yönde pek çok şikayet gittiğini anlatan Çağman, göreve gelir gelmez bunu gündeme getirdiklerini belirtti.

Çağman, “Bunun yasal zemini yoktu, bu haksızlıktı. Bunu ilk günden gündeme getirdik. Böyle bir fon ve kaynak yaratılması için Bakanlar Kurulu’na önerge verdik. Bu birkaç gün içinde görüşülüp onaylanacak. Bu vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gerekirse tüzük değişikliğine gidilebilir

Bu ödemeler için yasal zemin bulunmadığını ifade eden Çağman, bu doğrultuda gerekirse en kısa sürede tüzük değişikliğine gidilebilineceğini ve ödemelerin yapılacağını anlattı.

Çağman; “Devlet olarak bu kişilerin çalışmalarını engelliyoruz, “Karantinaya girin” diyor, mecburen işinden alı koyuyoruz, mağdur olmamalarını da sağlamak bizim görevimiz.” şeklinde konuştu.

Talep çok…

Kısa sürede sonuç alacakları öngörüsünde bulunan Çağman, talebin çok fazla olduğunu ve bu sayının da giderek arttığını kaydetti.

Mart ayından beridir bu sıkıntının var olduğunu kaydeden Çağman, “Geriye dönük ödemeler sağlayamayabiliriz ama önerge kabul görür görmez, hemen işleme alacağız” ifadelerini kullandı.

Çağman, Kamu çalışanları için bu durumun söz konusu olmadığını da sözlerine ekleyerek, “Onların maaşından kesinti olmuyor. Bu farkı ortadan kaldırmaya yönelik çalışıyoruz.” dedi.

Kamuda durum nasıl?

Kamu görevlilerinin bu konuda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Bakan Çağman, maaş kesintisi yaşanmadığını, ilgili dairenin inisiyatifine göre kimi zaman yıllık izinlerden kesinti yapılabildiğini ifade etti.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit:

“Hükümet çalışanın sömürülmesine katkıda bulunuyor”

İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinde birçok noktada özel sektör çalışanına sahip çıkılmadığını ifade eden Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, karantinaya alınan fakat ödenmeyen özel sektör çalışanlarının sömürüldüğünü belirtti.

Bu uygulamanın değişmesi gerektiğinin altını çizen Naşit, aksi halde Covid-19 temaslısı özel sektör çalışanlarının kendini gizleyeceği, yerel bulaşın artmasına neden olacağı öngörüsünde bulundu.

Naşit, “Pandemi döneminde çalışmayan sektörlerdeki çalışanlara 1500 TL gibi komik rakamlar verildi, işsizlik ödeneği 1 gecede aşağıya çekildi, 2020 Şubat ayından beridir asgari ücret yüzde 35’lik alım gücü olarak geriledi, kısmi mesai sistemi ile çalışanlar karın tokluğuna çalıştırıldı. Şimdi de devlet temaslı olduğu için çalışanları karantinaya alıyor ama bu 15 günü sigortalar üzerinde karşılamıyor?” dedi.

Bu durumun temas takip sisteminin çökmesine neden olabileceğini savunan Naşit, “Bir gecede işsizlik ödeneğini düşürmesini bilen devlet pek tabi de bu durumu alacağı bir bakanlar kurulu kararı ile iş görmemezlik ödeneğinin içine alabilir ve sorun çözülebilir. Mesele “teknik” değildir. Mesele hükümetin çalışana bakış açısıdır.” yorumunda bulundu.

Hükümeti çalışanın sömürüsüne katkı sağlamakla suçlayan Naşit, “Burada önemli olan 100 Bin civarında olan özel sektör çalışanını kendine bu yapılanları unutmamasıdır.” şeklinde konuştu.

İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (İŞAD) Enver Mamülcü:

“Aylardır adım atılmadı, yüzlerce şikayet var, özel sektör çalışanları mağdur”

“Memurların garantisi var, özel sektörü düşünen yok.” diyen İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (İŞAD) Enver Mamülcü, devletin karantinaya alınan özel sektör çalışanlarını mağdur ettiğini ifade etti.

Hastalığı pozitif olan, karantinaya alınan çalışanların bir ay gibi süreye denk gelen iş kaybı ve ekonomik kaybı olduğunu, bunun devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti. Bu ödemenin sosyal sigortaların kapsamına alınması gerektiğinin altını çizen Mamülcü;

Mart ayından beridir bu ödemeler yasal zemine oturtulmadı. Özel sektörün çok büyük sıkıntısı var. Özel sektör çalışanlarının bu ekonomik durumu tamamen işvereninin inisiyatifine bırakıldı.” dedi.

Mamülcü, sosyal devletin gerekliliği olarak gerek pozitif, gerek temaslı olsun devletin bu yönde destek yapması gerektiğini kaydetti.

“Hükümet koltuk kavgasını bir yana bırakmalı, bir an önce bu sıkıntılara müdahale etmeli. Özel sektör çalışanlarına sosyal hakları verilmeli.” diyen Mamülcü, yüzlerce şikâyet aldıklarını, çalışanların ekonomik olarak çok mağdur oldüğünü anlattı.

İlgili Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda aylardır hiçbir adım atmadığını, açıklama yapmadığını belirten Mamülcü, özel sektör çalışanlarının çok bilinmeyeli bir denklem içinde savrulduğunu anlattı. Mamülcü, bu konuda halkı bilgilendirici duyuru yapılmamasını da eleştirdi.

Mamülcü, “Bu konu virüsün yayılmasına neden olacak. Temaslılar kendini gizledikçe yerel bulaş artıyor. Devlet muhakkak bu konuda görevini yerine getirmeli.” şeklinde konuştu.

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğru Ergün:

“Memurlara sağlanan imkanlar tüm halk ve tüm sektörler için sağlanmalı”

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğru Ergün, toplum yapısı içinde her alanda kendini giderek daha da çok hissettiren kutuplaşma ve ayrımcılığın devlet eliyle beslenmekte olduğuna, toplumun belli kesimlerinin devlet tarafından yok sayılırken başka bir kesime ayrıcalık sunulduğuna dikkat çekti.

Yapılan ayrımcılığın kabul edilemez olduğunu kaydeden Ergün, memurlara sağlanan imkanların tüm halk ve tüm sektörler için sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ergün şöyle konuştu:

“Covid 19 pandemisi bir yıldan daha uzun bir süredir devam etmektedir ve günlük hayatımızı doğrudan etkileyen bu durum için günü kurtarmaya yönelik geçici kararlar yerine kalıcı ve etkili çözümler bulunması, bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Üç günden daha fazla raporu bulunan özel sektör çalışanları Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından ödenmektedir. Covid raporu bulunan ve mecburen işinden uzun süreler uzak kalan bir çalışanın da devlet eliyle desteklenip ödenmesi en makul çözüm olacaktır ancak devlet ödeme yapmıyor. Biz özel sektörün kesinlikle hükümetin gündeminde olmadığını artık net olarak biliyoruz. Memurların Covid 19 nedeniyle çalışamadıkları sürelerde mağduriyet yaşamaması hayatidir, reel sektöre tutum ‘ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler’ şeklindedir. Yüzlerce mağdur vatandaş, devlet gelirlerini artırmak ve memura hayat pahalılığı vermek için yoğun gündemle çalışan Bakanlar Kurulumuzun dikkatinden kaçmış olmalı.”