Sığınak Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sığınak Komisyonu, ülkedeki mevcut sığınakların durumunun değerlendirilmesi, sığınak kapasitesinin artırılması ve sığınaklara ilişkin mevzuatın güncellenmesi amacıyla bugün toplantı yaptı.

Sivil Savunma Teşkilatı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Planlama ve İnşaat Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yetkilileri katıldı.

Toplantıda, geçmiş yıllarda Sığınak Komisyonu tarafından alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, ülkedeki mevcut genel sığınakların durumuna ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar hakkında komisyon üyelerine bilgi verildi.

Toplantılar, 2023 yılından bu yana düzenli olarak yapılırken, toplantılarda alınan kararlar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından hazırlanacak toplantı sonuç tutanağına işlenerek Başbakanlığa sunulacak.