YENIDUZEN ADERTORIAL

E-fatura mükellefi olmayan alıcılara veya nihai tüketicilere düzenlenen faturaların elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması için bir e arşiv programı kullanmak, işletmelere önemli kolaylıklar sağlar.

E Arşiv Programı Kullanmanın Avantajları

Kağıt fatura basma ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırır.

Faturaları yasal süre boyunca güvenli şekilde saklar.

Fatura arama ve raporlama işlemlerini hızlandırır.

GİB'e otomatik raporlama ile yasal uyumluluğu garanti eder.

E-ticaret sistemleriyle entegre çalışarak sipariş süreçlerini hızlandırır.

E Arşiv Programı Ne İşe Yarar?

E arşiv programı, işletmelerin e-fatura mükellefi olmayan müşterilerine düzenledikleri faturaları elektronik ortamda oluşturmasını, saklamasını ve gerektiğinde GİB'e raporlamasını sağlayan yazılım çözümüdür. Program, fatura oluşturma sürecini otomatikleştirirken, yasal saklama süresi boyunca belgelerin güvenli ve erişilebilir şekilde muhafaza edilmesini de garanti eder.

En Çok Kullanılan E Arşiv Programı Hangisidir?

En çok tercih edilen e arşiv programları; hızlı fatura oluşturma, kolay arama ve filtreleme özellikleri ile e-ticaret platformlarına entegrasyon kabiliyetiyle öne çıkar. İşletmeler, işlem hacimlerine uygun ölçeklenebilir paketleri tercih etmektedir.

Güvenilir bir e arşiv programı, işletmenizin fatura süreçlerini hem hızlandırır hem de yasal risklerden korur.