Beste Oymen: "Gıda mühendislerine gereken önem verilmemektedir"

Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Beste Oymen, gıda mühendislerinin kamuda, yerel yönetimlerde ve özel sektörde etkin şekilde istihdam edilmesi çağrısında bulundu.

Oymen, Gıda Mühendisleri Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Gıda mühendisliği; üretimden depolamaya, laboratuvardan denetime, hijyenden kaliteye, izlenebilirlikten tüketici sağlığının korunmasına kadar gıdanın her aşamasında görev alan temel bir meslektir. Buna rağmen ülkemizde gıda mühendislerine gereken önem verilmemekte, yeterli istihdam alanı yaratılmamakta ve mesleki yetki alanları giderek daralmaktadır" dedi.

Gıda güvenliği güçlendirilmek isteniyorsa, gıda mühendislerinin sistemin dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Oymen, açıklamasında "Gıda mühendislerinin kamuda, yerel yönetimlerde ve özel sektörde etkin şekilde istihdam edilmesi sağlanmalı, mesleki yetki ve sorumluluklarımız korunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Oymen, gıda güvenliğinde yapılan her ihmalin toplum sağlığını riske attığını da kaydetti.