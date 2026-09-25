“Guterres’in Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını tamamen destekliyoruz”

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitaben yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununu, Doğu Akdeniz’in ‘açık yarası’ olarak nitelendirdi.

“Türkiye’nin Kıbrıs’ı yasa dışı şekilde işgal etmesinin ve işgalini sürdürmesinin üzerinden 52 yıl geçti” diyen Mitsotakis, bunun, sonuçları bugün dahi Birleşmiş Milletler açısından devam eden, açık bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın, Birleşmiş Milletler’in güvenilirliği açısından bir turnusol testi olmaya devam ettiğini ifade eden Yunanistan Başbakanı, “ Bu, BM’nin kendi kararlarını ve Şart’ın ilkelerini uygulama kapasitesinin de bir sınavıdır” diye konuştu.

Ülkesinin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kapsamlı müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulları oluşturma yönündeki son çabalarını tamamen desteklediğini belirten Mitsotakis, “Genel Sekreter’in görev süresinin kalan bölümünde ilerleme kaydedilebileceğini içtenlikle umuyoruz” dedi.

Bu çabaların, Guterres’in halefinin döneminde de aynı hedef doğrultusunda sürdürülmesini beklediklerine işaret eden Mitsotakis, bu hedefin Kıbrıs’ın, “işgal güçlerinden arındırılmış ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yeniden birleştirilmesi” olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Türkiye ile ilişkilere de değinen Mitsotakis, Atina’nın Ankara ile diyaloğu sürdürmek ve ilişkileri dengede tutmak istediğini, güveni yeniden tesis etmek ve iletişim kanallarını açık tutmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Yunanistan’ın doğudaki komşusuyla yaşadığı tek anlaşmazlığın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması konusunda olduğunu savunan Mitsotakis, bu meselenin ise yalnızca uluslararası hukuk ve Deniz Hukuku temelinde ele alınabileceğini belirtti.

Ancak anlamlı bir diyaloğun, “uluslararası hukuk düzenine meydan okuyan tek taraflı eylemlerle” veya savaş tehditleriyle bağdaşmayacağını vurguladı.

Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerinin “hassas bir ilişki” olduğunu söyleyen Mitsotakis, bunun aynı zamanda “tarihin ağırlığını taşıyan bir ilişki” olduğunu da belirtti.

Mitsotakis, “Sonuçta, defalarca söylediğim gibi, coğrafyamızı değiştiremeyiz. Yan yana yaşamaya mahkûmuz” diye konuştu.

Yunanistan Başbakanı, New York temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi, görüşmede Kıbrıs sorunu da ele alındı.