Kıbrıs’tan Kısalar Yine Kıbrıs Kısa Film Festivali'nde buluşacak

Murat OBENLER

Bu yıl 10-16 Ekim tarihlerinde yine Limasol’daki Rialto Tiyatrosu’nda gerçekleşecek 16. Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Programı'nda 13 film yarışacak. Kültürden Sorumlu Bakan Yardımcılığı-Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu organizasyonu ve Limasol Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek ISFFC, sınanan aile bağlarından, filizlenen ya da sönüp giden aşklar ve çehresi değişen mekânlara uzanan bir program ile kurmaca ve belgesel türleri arasında eşit bir yoğunlukla ilerleyerek, Kıbrıs sinemasında kendi özgün dillerini yaratan bir sinemacı neslinin nabzını tutuyor.



ISFFC topluluğu kaynaştıracak, Kıbrıs sinemasını tanıtacak, yeni işbirliklerine kapı açacak

Ulusal Yarışma Programı'na katılım, Kıbrıs sinemasını tanıtmak adına atılan en önemli adımlardan biri olmaya devam ediyor ve bu program sinemacılara izleyicilerle buluşma, uluslararası tanınırlık kazanma ve gelecekteki iş birlikleri ile ortak yapımlar için yeni kapılar aralama fırsatı sunuyor.

ULUSAL YARIŞMA FİNALİST FİLMLER

● Free Eliza (Notes on an Anatomical Imperfection) – Yön: Alexandra Matthaiou

● Night Shift – Yön: Talat Gökdemir

● Sirens – Yön: Argyro Nikolaou

● Bifurcation: Like Thunder Strike – Yön: Andreas Lyras

● Salt -Yön: Konstantinos Nikiforou

● Kinds of Fathers – Yön: Christos Artemiou

● Valentinos – Yön: Sofia Anastasiou

● Terrace with a View – Yön: Dimitris Michael

● Runner – Yön: Ermolaos Fotiou

● Cinema Rialto – Yön:Antony Petrou

● Arasta – Yön: Fatoş Olgaçer

● Shekerika – Yön: Iakovos Maimaris

● Icarus – Yön: Christos Kardanas

Talat Gökdemir-Ali Bayne’in “Night Shift” ve Fatoş Olgaçer’in “Arasta” filmleri de yarışacak

Yaşamını İngilterede sürdüren yönetmen Talat Gökdemir’in Ali Bayne ile birlikte yönettiği son filmi “Night Shift / Gece Vardiyası” bu yıl ISFFC’de finale seçilen filmler arasına girdi. Filmde Yiğit Ege Yazar(Yasin), Haydar Köyel(Gökhan) ve İzel Seylani(Taner) oyuncu olarak yer alırken Görüntü Yönetimini Yorgos Rahmatoulin, Uygulayıcı yapımcılığı ve fotoğrafı Ioanna Sinclair, Sanat Yönetimini Yeti, Yapım Sorumluluğunu Adnan Hammad, Renk seçimini Manthos Sardis,kostümü Petros Kourtellaris ve Makyajı Andrea Parpa üstlendi. Film 10 Ekim Cumartesi gecesi (Açılış gecesi) film ekibinin de katılımıyla gösterilecek.

Görüntü Yönetmeni Fatoş Olgaçer’in filmi “Arasta” da Ulusal Yarışmada finale kaldı. 15 dakikalık Kıbrıs yapımı film, ekip katılımıyla 15 Ekim Perşembe gecesi gösterilecek.

"The Space In Between" (Aradaki Boşluk) adlı özel gösterim 16 Ekimde olacak

İzleyiciler ayrıca, Adonis Floridis - Film ve tiyatro yönetmeni, oyun yazarı ve senarist,Doros Dimitriou - Film tarihçisi, küratör ve kültürel etkinlik organizatörü,Gianna Amerikanou - Yönetmen ve senarist,Peter Cerovšek - Yönetmen ve küratör, FeKK - Ljubljana Kısa Film Festivali Direktörü tarafından oluşturulan Ulusal Yarışma Bölümü Ön Seçici Kurulu tarafından hazırlanan "The Space In Between" (Aradaki Boşluk) adlı özel gösterime katılma fırsatı bulacaklar. Diller, mekânlar ve kişinin kendi benliğinin farklı halleri arasında —yani bir "ara"da— yaşama gerekliliği ve hatta bunlardan yalnızca birini seçmeme kararı... Bu program; yerinden edilme, ikili kimlik ve günümüz coğrafi mekânında bir "aidiyet" hissi arayışı gibi kadınlık deneyimlerine dair kişisel bakış açıları sunan kadın sinemacıların filmlerini bir araya getiriyor. Gösterim, 16 Ekim Cuma günü saat 18.15'te Rialto Tiyatrosu'nun ana sahnesinde (Επί Σκηνής) gerçekleştirilecek. Her yıl olduğu gibi, Kıbrıs yapımı filmler hem Uluslararası hem de Ulusal Ödüller için yarışırken, aynı zamanda Avrupa Film Akademisi Ödülleri'nin Kısa Film kategorisinde adaylık elde etmek için de mücadele ediyor.

İki yeni ödül: "İzleyici Ödülü" ile "Meslektaş Ödülü”

Jürinin verdiği ödüllerin yanı sıra, bu yılki etkinlik iki yeni girişimi hayata geçiriyor: İzleyicilere favori filmlerini seçme şansı tanıyan ve 500 Avro tutarında para ödülü içeren "İzleyici Ödülü" ile Kıbrıs Yönetmenler Birliği, Kıbrıs Oyuncular Birliği (ΕΗΚ) ve ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ Tiyatro Sanatçıları Sektörü temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından Kıbrıslı bir yapıma takdim edilecek onur ödülü niteliğindeki "Meslektaş Ödülü”. Tüm filmler orijinal dillerinde, İngilizce ve Yunanca altyazılı olarak gösterilmektedir.

DÜZENLEYENLER: Kültürden Sorumlu Bakan Yardımcılığı- Çağdaş Kültür Dairesi ve Rialto Tiyatrosu,

İŞBİRLİĞİ: Limasol Belediyesi

ANA SPONSORLAR: APC Audit TAX Auditors, Green Olive, Digital Tree/SPONSOR: AMP Filmworks

Teknik Destek: EventPRO/Ödül Sponsorları: SteFilm, Dinos Katsouridis Ödülü, Master and Slave Limited / Ağırlama Sponsorları: Alinea, Mediterranean Beach Hotel/ İletişim Sponsorları: Check In, City Free Press, RIK/ Destekleyenler: Avrupa Programları ve Kültürel İlişkiler Örgütü, CUT (Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi), Kıbrıs Üniversitesi Mezunlar Ofisi, Lemesos Gazetesi, Limasol Film Kulübü, Larnaka-Mağusa Film Kulübü, Limassol Today, Lemesos Blog, Limasol Yolcu Taşımacılığı Şirketi, Vestnik Kipra, Limasol Turizm Geliştirme Şirketi.