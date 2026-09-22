Töre Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde sahne aldı

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni bariton Tuğrul Enver Töre, 33'üncü Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenen Carl Orff’un “Carmina Burana” eserinin iki temsilinde konuk solist olarak yer aldı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Carmina Burana”, 19 ve 21 Eylül tarihlerinde Aspendos Antik Tiyatrosu’nda iki temsille sanatseverlerle buluştu.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi'nden verilen bilgiye göre, eserin 21 Eylül’de gerçekleştirilen ikinci temsilini KKTC Antalya Başkonsolosu Aslı Erkmen de izledi. Davet, Türkiye Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi arasındaki iş birliği çerçevesinde yapılmıştı