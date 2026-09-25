KKTC Dijital Dönüşüm Forumu 2026 gerçekleştirildi

MSDS Consultancy, İdenfit ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası iş birliğinde düzenlenen KKTC Dijital Dönüşüm Forumu 2026, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

İnsan, teknoloji ve geleceğin iş dünyasını bir araya getiren forumda, yapay zekânın çalışma hayatına etkileri, değişen meslekler ve yeni yetkinlikler, geleceğin iş gücü, insan kaynaklarında dijital dönüşüm ve KKTC’nin dijital geleceğe hazırlanması konuları uzman konukların katılımıyla ele alındı.

25 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen etkinlikte, dijital dönüşümün iş dünyasında yarattığı değişim ve gelecekte ihtiyaç duyulacak yeni yetkinlikler farklı başlıklar altında değerlendirildi.

Forumun ardından katılımcılara katılım sertifikaları verildi.