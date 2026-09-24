Güneyde 2026’da bin 317 aile içi şiddet vakası saptandı

Kıbrıs’ın güneyinde Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Önleme Derneği (PABO), bu yıl içerisinde bin 137 aile içi şiddet vakası saptandığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi İnsan Hakları ve Fırsat Eşitliği Komitesi’nde konuşan dernek yetkilisi Andri Androniku bu yıl içerisinde 5 bin 728 yardım çağrısı alındığını, bunların bin 317’sinin aile içi şiddetle ilgili olduğunu açıkladı.

Androniku mevcut Kadın Sığınma Evi’nin artık talebi karşılayamadığına dikkat çekti. Şubat 2027’de Larnaka’da yeni bir kadın sığınma evinin devreye sokulmasının beklendiği bilgisini de verdi.