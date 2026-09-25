“Sürgün değil, aynı binada görevlendirme”

Sağlık Bakanlığı, YENİDÜZEN’in “Bozuk ilacı almayan görevli sürgün edildi” başlığıyla gündeme getirdiği haberin ardından yazılı açıklama yaparak, ilgili personelin görevlendirilmesinin “sürgün” olarak nitelendirilmesine karşı çıktı. Bakanlık, personel hakkında daha önce ulaştırılan ihbarlar bulunduğunu ve Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun inceleme yapmak üzere İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne davet edildiğini öne sürdü.

Sağlık Bakanlığı, YENİDÜZEN Gazetesi’nin 25 Eylül 2026 tarihli sayısında manşete taşıdığı, Kıbrıs Türk Amme Memurlar Sendikası (KTAMS) eski Başkanı Güven Bengihan’ın “Bozuk ilacı almayan görevli sürgün edildi” yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Bengihan’ın açıklamalarında yer alan iddiaları reddederek, ilgili personelin görevlendirilmesinin “sürgün” veya “kamu görevinden uzaklaştırma” şeklinde değerlendirilmesinin doğru olmadığını savundu.

“Bozuk ilacı almayan görevli sürgün edildi”

“Personel hakkında birçok ihbar ulaştı”

Bakanlık, ilgili personel hakkında kendilerine “birçok ihbar” ulaştığını, yapılan araştırmalar sonucunda “izaha muhtaç verilere” ulaşıldığını ve bazı raporların ardından konunun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktarıldığını öne sürdü.

Açıklamada, Bakanlığa ulaşan şikâyet ve ihbarların göz ardı edilmediği, ancak bu iddiaların doğrulanmış kabul edilerek personel hakkında peşin hüküm verilmediği belirtildi.

Bakanlık, soruşturmanın ilgili personelin dile getirdiği iddialar veya yaptığı bir şikâyet üzerine başlatıldığı yönündeki değerlendirmeyi de reddetti.

Soruşturmanın dayanağının, ilgili personelin kurum içerisinde “kanunlara aykırı işlem ve davranışlarda bulunduğu” yönünde Bakanlığa ulaştırılan ihbarlar ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’ndeki verilerin denetlenmesi gerekliliği olduğunu ileri sürdü.

“Denetleme Kurulu’nu Bakanlık davet etti”

Bakanlık, söz konusu ihbarların ardından Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne kendilerinin davet ettiğini belirtti.

İncelemenin, personelin kamuoyuna yansıyan açıklamalarına yönelik olmadığını savunan Bakanlık, denetimin dairedeki veriler ile personelin kurum içerisindeki işlem ve davranışları hakkında ortaya atılan iddialar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Açıklamada, soruşturma açılması veya kurumun denetlenmesinin, iddiaların doğrulandığı anlamına gelmediği de vurgulandı. Bakanlık, herhangi bir sorumluluk bulunup bulunmadığının inceleme sonucunda ortaya çıkacak bilgi, belge ve bulgular üzerinden değerlendirileceğini ifade etti.

“Kamu görevinden uzaklaştırılmadı”

Sağlık Bakanlığı, ilgili personelin soruşturma süresince kamu görevinden uzaklaştırılmadığını belirtti.

Personelin aynı binada başka bir birimde görevlendirildiğini kaydeden Bakanlık, bu işlemin “sürgün” veya “kamu görevinden uzaklaştırma” şeklinde sunulmasının görevlendirmenin niteliğini doğru yansıtmadığını ileri sürdü.

Görevlendirme değişikliğinin personel hakkında kesinleşmiş bir suçluluk kararı anlamına gelmediğini belirten Bakanlık, bir yandan ihbarların araştırılmasını sağlarken diğer yandan çalışanın haklarını gözetmek ve peşin hükümden kaçınmakla sorumlu olduğunu ifade etti.

“Bozuk ilaç iddiası soruşturmanın dayanağı değil”

Bakanlık, personelin “bozuk ilaçları teslim almadığı için cezalandırıldığı” yönündeki anlatımın, soruşturmanın dayanağını farklı bir çerçevede sunma girişimi olduğunu savundu.

Personel hakkındaki ihbarlarla, personelin kendisinin dile getirdiği iddiaların birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirten Bakanlık, ilaçların taşınması, muhafazası, teslim alınması ve soğuk zincir koşullarına ilişkin iddiaların ise ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

İlaçların bozulduğu veya halk sağlığının tehlikeye atıldığı yönündeki iddiaların teknik kayıtlar ve yetkili değerlendirmelerle ortaya konulması gerektiğini öne süren Bakanlık, iddia ile doğrulanmış bulgu arasındaki ayrımın korunması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, yürütülen soruşturmanın ilaç güvenliğine ilişkin iddiaları “kendiliğinden doğrulamadığını, ancak çürütmediğini” de belirtti.

Bengihan ve sendikalara çağrı

Açıklamada, sendikaların çalışanların haklarını savunmasının ve kamu hizmetlerindeki sorunları gündeme taşımasının doğal olduğu belirtilirken, çalışanların haklarının savunulmasının Bakanlığa ulaşan ihbarların araştırılmasına engel oluşturmayacağı savunuldu.

Bakanlık, KTAMS eski Başkanı Güven Bengihan’a ve ilgili sendikalara, soruşturmanın “gerçek konusunu” dikkate almaları, ellerindeki bilgi ve belgeleri yetkili mercilerle paylaşmaları ve inceleme sonuçlanmadan kesin hükümler içeren açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Bakanlık ayrıca, kendisine yönelik “ağır ithamlarda” bulunulmadan önce denetimi Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun gerçekleştirmesini kendisinin talep ettiğinin dikkate alınmasını istedi.

“Sonuçlara göre gerekli işlemler yapılacak”

Açıklamada, Başbakanlık Denetleme Kurulu tarafından yürütülecek incelemenin Bakanlığın yakın takibinde olduğu belirtildi.

Bakanlık, inceleme sonucunda ortaya çıkacak bilgi, belge ve bulgular doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı, kendisine ulaşan ihbarları görmezden gelmeyeceğini, kişiler hakkında peşin hüküm vermeyeceğini ve sorumluluğunu denetim sonuçlarına dayanarak yerine getireceğini kaydetti.