"Haspolat'taki güneş enerjisi santrali Lefkoşa'yı birleştiriyor"

Haspolat’taki (Mia Milia) Atık Su Arıtma Tesisi’nde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen güneş enerjisi santralinin elektrik şebekesine bağlanmasıyla ilgili gerçekleştirilen tören haberi güney basınında da yer aldı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Mia Milia (Haspolat) Tesisinde Güneş Enerjisi-İlk İki Toplumlu Enerji Projesi” başlığıyla aktardı.

Gazete açılış töreninde yapılan konuşmalara da yer verdi.

Politis gazetesi ise haberi “Mia Milia(Haspolat) İki Toplumlu Enerji Üretimi-İlk İki Toplumlu Güneş Parkı Devrede” başlıklarıyla verdi.