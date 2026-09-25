Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısının henüz belirlenmediğini duyurdu.

YSK'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı yerel basın organlarında, ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı konusunda YSK’nın referans gösterilerek haber yapıldığına işaret edilerek, Cumhuriyet Meclisi tarafından Milletvekilliği Genel Seçimi'nin yenilenmesi hususunda henüz bir karar alınmadığı, Yasa’nın ilgili maddesi uyarınca ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısının da YSK tarafından henüz belirlenmediği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52.maddesinin 1.fıkrasının (C) bendi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu; seçimin başlangıç tarihinden on beş gün önce, seçimin yenilenmesi halinde ise yenileme kararının Resmi Gazete'de ilanını izleyen üç gün içinde, her ilçenin nüfusunu ve nüfusuna göre çıkaracağı milletvekili sayısını, Yasa’nın 52.maddesinin 1.fıkrasının (A) bendinde belirlenen ilkelere uygun olarak belirler ve Resmi Gazete’de yayımlar.”

Açıklamada, Cumhuriyet Meclisi tarafından seçimlerin yenilenmesi yönünde bir karar alınması halinde, yasa gereği ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanacağı kaydedildi.