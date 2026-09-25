"Gemide başka naaşa rastlanmadı"

Başbakanlık gemi faciası konusunda resmi açıklama yaptı, Açıklamada, gemide ulaşılmamış bir alan kalmadığı ve yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Seyir Veri Kaydedecisi'nin (VDR/Kara kutu) da bulunarak polise teslim edildiği belirtildi.

Konu hakkında yapılan resmi açıklama şöyle:

Gerçekleşen deniz faciasıyla ilgili bugün gelinen son aşama hakkında kayıp vatandaşlarımızın yakınlarına detaylı bilgi vermek üzere bir sunum gerçekleştirdik.

Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimiz, kayıplarımıza ulaşmak için elindeki tüm imkanları seferber etmiş ve gereken tüm çabayı ortaya koymuştur.

Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük.

Bugünkü sunumda, Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Geminin içinin nasıl tarandığı ve kesilerek her bölümüne nasıl ulaşıldığı görüntülerle aktarıldı. Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı.

Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor.

Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır.

Devlet olarak tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Dünyadaki arama kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettik. Arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceğiz.

Ailelerimizin endişesini yürekten paylaşıyorum. Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Devam eden hukuki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek.

Arama çalışmalarına katkı sağlayan ve insanüstü gayret gösteren tüm ekiplere halkımız adına teşekkür ediyorum.”