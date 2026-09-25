Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda aracında 600 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye polis tarafından emare olarak el konulurken, 35 yaşındaki A.W.M.(E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.