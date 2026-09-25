“Harmancı’nın unvanı için Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden talep geldi”

Cyprus Forum Yürütme Kurulu Başkanı Nicolas Kyriakides, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın forum programında belediye başkanı olarak anılmaması yönündeki talebin doğrudan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden geldiğini açıkladı.

Güneyde yayın yapan Cyprus Mail’den Tom Clever’e konuşan Kyriakides, Harmancı’nın başlangıçta programda “Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı” unvanıyla yer aldığını ve bu bilginin konuşmacıların kendilerine ilettiği bilgilere dayandığını belirtti.

Kyriakides, söz konusu unvanın ELAM tarafından fark edilmesinin ardından Harmancı’nın davetinin geri çekilmesinin talep edildiğini söyledi. Bu talebi kesin bir dille reddettiklerini belirten Kyriakides, şöyle konuştu:

“Bunu kesinlikle reddettik ve hiçbir zaman değerlendirmeye almadık. Ancak yapılan açıklama, unvan konusunu gündeme taşıdı. Ardından Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinden, bu unvanın Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmediğini belirten resmi talepler aldık.”

Bu taleplerin ardından Kıbrıs Forumu’nun, Lefkoşa (güney) Belediye Başkanı Haralambos Prountzos ile görüştüğünü kaydeden Kyriakides, iki belediye başkanının yakın zamanda gerçekleştirdikleri ortak toplantılarda kullandıkları unvanı esas aldıklarını ifade etti.

Kyriakides, bu doğrultuda Harmancı’nın unvanının “Lefkoşa’daki Kıbrıslı Türk toplumunun lideri” olarak değiştirildiğini belirtti.

“Her iki belediye başkanıyla da görüşmeliydik”

Kyriakides, unvan değişikliği yapılırken Harmancı’ya da bilgi verildiğini söyledi. Ancak program yayımlanmadan önce her iki belediye başkanıyla da görüşülmemesinin bir hata olduğunu kabul ederek, “Önceki yıllarda yaptığımız gibi, gündem yayımlanmadan önce her iki belediye başkanıyla da görüşmememiz hataydı” dedi.

Belediye başkanlarının unvanlarının yeniden değiştirilmesinin gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruya ise Kyriakides, değişikliğin hemen ardından bu öneriyi her iki belediye başkanına da ilettiklerini belirterek yanıt verdi.