Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve Elisabetta Franchi sponsorluğunda keman virtüözü Daniil Bulayev ve Davinspiro Camerata Bellapais Manastırı'nda sahneye çıkacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Daniil Bulayev ve Davinspiro Camerata yarın akşam 20.30’da Bellapais Manastırı sahnesinde gerçekleştirecekleri konserlerinde sanatseverlerle buluşacak. Konserde Tchaikovsky, Shostakovich ve Kancheli'nin yapıtları seslendirilecek.

Konserin biletleri: Lefkoşa ve Girne Deniz Plazalar, Bellapais Manastırı bilet ofisi ve konser girişinden veya online olarak Gişekibris.com'dan sağlanabilir.