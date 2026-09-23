Güneydeki 4 bin 700 Kıbrıs Türk malı konutun tamir-bakımı için 6 milyon euro

Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” güneyde kalan Türk malı konutların bakım-onarımı için bu yıl 6 milyon euro harcandığını açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre, “vasilik” yetkilisi Yannos Sofokleus meclisin ilgili komitesinde yaptığı açıklamada güneyde kalan ve kullanılabilir durumda olan Türk malı konut sayısının 4 bin 700 olduğunu söyledi.

Kullanılabilir durumda olmayan konutlar da bulunduğunu belirten ancak bunlar için sayı vermeyen Sofokleus kullanılabilir durumdaki konutların bakım ve onarımı için 2023’te 6,1 milyon, 2024’te 6,5 milyon, 2025’te 6,7 milyon euro harcandığını, bu yıl ise 6 milyon euro harcanacağını açıkladı. Sofokleus, 2023’te 580, 2024’te 596, 2025’te 605 konutun tamir edildiğini söyledi, bu yıl ise bugüne kadar tamir edilen konut sayısının 300 olduğu bilgisini verdi.