KTMMOB, Harmancı’nın Cyprus Forum davetinde unvanının değiştirilmesini kınadı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın Cyprus Forum davetinde unvanının değiştirilmesini kınadı.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, yazılı açıklamasında, unvan değişikliğinin faşist baskılar sonucunda gerçekleştiğini söyleyerek, “Bu gibi faşist davranışlar, yalnızca ilgili kişiye değil, temsil ettiği kuruma ve demokratik temsil ilkesine yönelik de bir müdahaledir.” dedi.

Çelik, farklı görüşlere saygı, ifade özgürlüğü, eşit temsil ve karşılıklı diyaloğun demokratik toplumların temelinde yer alması gerektiğini belirtti; her iki toplumda geçmişten bugüne varlığını sürdüren aşırı uçların ortak yaşam ve barış çabalarına zarar verdiği görüşünü dile getirdi.

Çelik, Pruntzos’un forumdan çekilmesini selamladı

Çelik, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos’un Harmancı’ya dayanışma göstererek forumdan çekilmesi de selamlandı.

“Kıbrıs’ın geleceğinin, nefret söylemleriyle, dışlayıcı yaklaşımlarla ve toplumlar arasına yeni duvarlar örmeyi amaçlayan anlayışlarla değil; karşılıklı saygı, eşitlik, demokrasi ve diyalog temelinde inşa edilebileceğine inanıyoruz.” diyen Çelik, ayrımcılığı, dışlamayı, nefret söylemlerini ve baskıları hangi kesimden gelirse gelsin reddettiğini belirtti.

Çelik, toplumlar arasında iş birliğini, ortak aklı ve barış kültürünü geliştirmeyi sonuna kadar desteklediklerini, Kıbrıs’ta kalıcı barışın, karşılıklı saygı ve güvenin güçlendirilmesi için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.