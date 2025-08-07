“Sigara, kemer, cep telefonu gibi ihlaller anlık tespit edilecek”

Kıbrıs’ın kuzeyinde trafik denetimlerinde yeni bir dönem başlıyor. Yapay zeka destekli yeni nesil trafik kameralarının, ağustos ayının ortasında ülke genelinde devreye girmesi hedefleniyor.

Kurulumları tamamlanan ve test aşamasında olan kameralar, yalnızca hız ihlallerini değil; emniyet kemeri takmama, seyir halinde sigara içme, cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlali, yasaklı şeritlere girme, sinyal vermeden dönüş yapma ve uygunsuz geçiş gibi birçok trafik kuralı ihlalini anlık tespit edebilecek. Yeni nesil kameralar, MOBESE olmayan güzergahlarda da plaka tanıma sistemiyle araçların tespitini sağlayarak adli olaylara hızlı müdahale imkânı sağlayacak.

Sistem, plaka tanıma özelliği sayesinde seyrüsefer, muayene ve sigorta gibi evrak eksikliklerini de belirleyerek ceza uygulayabilecek.

Sistemin işleyişi, teknik altyapısı ve hedeflerine ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, sistemin nihai amacının cezalandırmak değil; trafik kazalarını, can kayıplarını, yaralanmaları ve maddi hasarları en aza indirmek olduğunu vurguladı.

“Proje kapsamında 150 kamera hibe edildi”

Yeni sistemin, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs arasında 2023 yılında imzalanan Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü kapsamında ülkeye kazandırıldığını belirten Aydın, proje kapsamında 130’u sabit, 20’si mobil olmak üzere toplam 150 kameranın tamamen hibe edildiğini söyledi.

Aydın, mobil kameraların Polis Genel Müdürlüğü’nün kullanımına verileceğini ve bu cihazların hem araç üzerinde, hem de tripodla taşınabilir şekilde kullanılabileceğini kaydetti.

Ahmet Aydın, hem sabit, hem de seyyar kameralarda, eskiden olduğu gibi uyarıcı levhalar olacağını belirtti.

Yeni nesil kameralar kent güvenliğine de katkı sağlayacak

Sistemin kent güvenliğine de katkı sağlayacağına vurgu yapan Aydın, plaka tanıma sistemi sayesinde adli olaylarda araçların geçtiği güzergahların tespit edilebileceğini söyledi.

Aydın, bu sayede, şüpheli araçların takibinin kolaylaşacağını ve güvenlik birimlerinin olaylara zamanında müdahale edebileceğini kaydetti.

“Sistemin, ağustos ortasında tam olarak devreye alınması hedefleniyor”

Hedeflerinin, sistemi ağustos ayının ortasında tam olarak devreye almak olduğunu kaydeden Aydın, kameraların fiziki kurulumunun tamamlandığını, sistemin şu anda test aşamasında olduğunu ve veri akışıyla ilgili denemelerin sürdüğünü belirtti.

“Veriler artık sim kartlarla anlık aktarılacak”

Aydın, yeni sistemin veri aktarımı açısından da büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, “Eskiden veriler haftalık periyotlarla taşınabilir disklerle aktarılıyordu. Artık sim kartlar üzerinden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Polis Genel Müdürlüğü sistemlerine anlık olarak iletilecek. Bu da ihlallerin çok daha hızlı şekilde cezaya dönüşmesini sağlayacak” dedi.

“İlk etapta telefonlara bilgilendirme mesajı gidecek”

İhlal tespitinin ardından araç sahiplerine bilgilendirme mesajı gönderileceğini belirten Aydın, bu mesajların yasal tebligat niteliğinde değil, sadece bilgilendirme amaçlı olacağına dikkat çekti.

Aydın, tebligat sürecinin ise ayrı prosedürler çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.

“Kiralık araçlar ile Güney’den gelen araçlar da sistemde izlenecek”

Kiralık araç kullanıcıları ve Güney Kıbrıs’tan gelen araçların da sistem tarafından izleneceğini vurgulayan Aydın, “Güney’den gelen araçlarla ilgili ihlal bilgileri sınır kapılarına anlık iletilecek. Araç çıkış yaparken gerekli işlemler yapılacak. Kiralık araç sürücülerinin tespiti ve cezaların iletilmesi konusunda da sistem entegre çalışacak” dedi.

“Kameralar evrak kontrolü yapabilecek”

Yeni kameraların yalnızca hız değil, aynı zamanda evrak eksikliği denetimi de yapabileceğini belirten Aydın şöyle konuştu:

“Plaka tanıma sistemi sayesinde seyrüsefer, muayene ve sigorta gibi belgelerde eksiklik varsa bu durum sistem tarafından tespit edilerek cezaya dönüştürülecek. Vatandaş, polis kontrolü olmayan güzergahlarda dahi artık radar denetiminden geçecek.”

“Sigara, kemer, cep telefonu gibi ihlaller anlık tespit edilecek”

Araç içindeki davranışların sistem tarafından izlenebileceğini belirten Aydın, “Emniyet kemeri takmama, sürüş esnasında cep telefonu kullanımı ya da sigara içme gibi kural ihlalleri de otomatik olarak anlık tespit edilecek” ifadelerini kullandı.

“Kameralar uluslararası standartlara sahip; veri güvenliği için tüm tedbirler alındı”

Cihazların güvenilirliğine ve veri güvenliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Aydın, kameraların tamamının uluslararası standartlara uygun belgelere sahip olduğunu belirterek, aynı sistemlerin Türkiye’de de aktif olarak kullanıldığını ifade etti.

Aydın, kişisel verilerin korunmasına yönelik önlemler hakkında da bilgi vererek, “Sistem hem Bakanlık hem de Polis Genel Müdürlüğü sunucularında güçlü güvenlik duvarlarıyla korunuyor. Verilerin dışarıya sızması kesinlikle mümkün değil” dedi.

Toplanan verilerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılabileceğini belirten Aydın, “Bu konuda herhangi bir engel yok, verilerin belli aralıklarla kamuoyuna açıklanması mümkün” diye konuştu.

“Yeni kameralar farklı uygulamalara kolayca entegre edilebilecek”

Yeni kamera sisteminin çağın gereklerine uygun olarak farklı uygulamalara kolayca entegre edilebileceğini de belirten Aydın, e-Devlet uygulamasının hayata geçmesinden sonra tebligatların da bu sistem üzerinden yapılacağını, bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.