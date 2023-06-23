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Sıcak hava devam edecek

Sıcak hava devam edecek

Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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Ülkeyi etkisi altına alan sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Haziran dönemine ilişkin hava raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38 derece, sahillerde ise 29 - 32 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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