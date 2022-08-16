Seyir halindeyken alev alan araç yandı

Seyir halindeyken elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıkan araç, büyük hasar gördü. Yangın, araç sahibi tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.00 sıralarında Girne çevre yolunda, Reşat Nuri İlerisoy kullanımındaki KR 306 plakalı araçta, ön göğüs içindeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı.

Yangında aracın kabloları ve ön göğüs aksamları yanarken, ön koltuklar ve tavan döşemesi de kısmen yandı.

Yangın, araç sahibi tarafından söndürüldü.