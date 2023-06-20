Seyir halindeki araçta çıkan yangın zarara neden oldu

Lefkoşa-Mağusa Anayolu üzerinde bugün seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Yangın araçta zarara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Demirhan Çemberi yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında, Clement Ajanı kullanımındaki EK 473 plakalı salon araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın ön kaputu ve motor bölümünde bulunan plastik aksamları tamamen, havalandırma bölümündeki plastik aksamları ise kısmen yandı. Soruşturma devam ediyor.