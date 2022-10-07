Seyir halindeki araç yandı

Lefkoşa’da dün Semra Ali yönetimindeki salon araç seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 16.00 sıralarındaki olayın, muhtemelen aracın makine bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksama temas etmesi sonucu meydana geldi.