Seyir halinde alev aldı

Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz mevkiinde bu sabah saatlerinde Abdallah Khaled Elshebli yönetimindeki FG 370 plakalı salon araç seyir halinde aniden alev aldı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor kısmı, ön ve iç kısmı yanarak zarar görürken ön camları ısıdan patladı. Yangının yol kenarında bulunan kuru otlara sıçraması sonucu ise yaklaşık 100 metre karelik alandaki kuru otlar yandı.

Polis, aracın seyir halinde bulunduğu esnada motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangının meydana geldiğini belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bugün saat 08:30 sıralarında, Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğaz mevkiinde, Abdallah Khaled Elshebli yönetimindeki FG 370 plakalı salon araç seyir halinde bulunduğu esnada motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü . Çıkan yangın sonucu aracın motor kısmı, ön ve iç kısmı yanarak zarar görürken ön camları ısıdan patladı. Yangının yol kenarında bulunan kuru otlara sıçraması sonucu ise yaklaşık 100 metre karelik alandaki kuru otlar yandı. Soruşturma devam etmektedir.”