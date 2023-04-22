Seyir halinde alev alan araç kullanılmaz hale geldi

Mağusa-İskele Anayolu üzerinde dün, saat 11.30 sıralarında, seyir halinde bulunan Mehmet Ali Sert yönetimdeki salon aracın motor kısmında oluşan mekanik arızadan dolayı alevlenmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan, aynı gün, saat 17.45 sıralarında, Güzelyurt’ta, Tuna Soyerden’e ait arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ve kamışlar ile konu arazinin yanındaki Muzeffer Soyerden’e ait 3 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar, kamışlar, 20 adet narenciye fidanı ve 250 metre uzunluğundaki damlama su lastiği tamamen yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.