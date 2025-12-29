“Sevgimi göstermek maksadıyla eşimin yanağını ısırdım”

Gönyeli’de meydana gelen “Ciddi Darp” suçundan tutuklanan C.K, mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Süleyman Gürtaç, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Gönyeli’de ikamet eden zanlının yatak odası içerisinde cinsel ilişkiye girme hususunda sözlü olarak tartıştığı eşini ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, şikayetin 26 Aralık tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, zanlının sözlü beyanlarında eşini darp etmediğini, sevgisini göstermek maksadı ile yanaklarından ısırdığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının müştekiye daha önce de şiddet uyguladığını ancak müştekinin ifade vermekten imtina etmesinden dolayı aleyhinde soruşturma başlatılmadığını kaydetti. Polis, zanlının aleyhinde 2021 yılında meydana gelen “Kavga Rahatsızlık ve Uygunsuz tavr-I Hareket” meseleleri ile ilgili dosya tazmin edildiğini, dava okunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırmaları, bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.