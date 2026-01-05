“Sessiz Çığlıklardan Mektuplar” kitabı tanıtılacak

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin hazırladığı “Sessiz Çığlıklardan Mektuplar” kitabı için Gazimağusa ve Lefkoşa’da tanıtım etkinliği düzenlenecek.

Yaşlıların ve ruhsal sağlığı bozulan bireylerin bakım ihtiyaçlarına ve yaşadıklarına dikkat çekmek üzere düzenlenen “Sessiz Çığlık” mektup yarışmasına katılan 64 mektuptan derlenen kitap için ilk tanıtım etkinliği 9 Ocak Cuma saat 17.30’da Gazimağusa Bandabuliya’da; ikinci etkinlik 16 Ocak Cuma saat 17.30’da Merkez Lefkoşa’da olacak.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, yazılı açıklamasında 2020'den 2024'e kadar 5 yıl boyunca organize ettikleri Sessiz Çığlık Mektup Yarışması'na katılan mektupları sahiplerinden izin alarak kitap haline getirdiklerini belirtti.

Mektupların her birinin ayrı bir dram, sabır ve sevgi öyküsü barındırdığını kaydeden Hatice Jenkins, “Bu mektuplar bize sadece bakım alan bireylerin değil onlara bakanların da ne denli sahipsiz bırakıldıklarını gösterdi.” ifadelerini kullandı.

“Sessiz Çığlıklardan Mektuplar” kitabının farkındalığın artmasına ve devlet politikalarının bu alanda geliştirilmesine vesile olmasını dileyen Hatice Jenkins, sponsorlara ve sürece katkı koyanlara teşekkür etti.