Sergidis: Uyuşturucu madde kullanımı Avrupa ortalamasının altında

Kıbrıs Cumhuriyeti Narkotik Şube Sorumlusu Stelios Sergidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KİPE) uyuşturucu verileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre Sergidis, Kıbrıs'ın güneyindeki metamfetamin, kokain, ecstasy ve amfetamin gibi diğer uyarıcı uyuşturucu maddelerin kullanımının, Avrupa ortalamasının altında olduğunu, bununla birlikte 2022 yılında en fazla ele geçirilen uyuşturucu maddesinin hintkeneviri olduğunu ifade etti.

Sergidis, 2022 yılında narkotik şubenin, bin 84 kişiyle ilgili olan 1.017 uyuşturucu olayını araştırdığını, bununla birlikte 358 kilo 250 gram hintkeneviri, 38 kilo 965 gram reçine, 37 kilo 983 gram kokain, 4 kilo 356 gram metamfetamin, bir buçuk kilo sentetik madde ve az miktarlardaki başka maddelerin tespit ettiğini söyledi.

Hintkenevirinin ele geçirilen ve kullanılan uyuşturucu madde sıralamasında ilk sırada yer aldığını söyleyen Sergidis, ülkedeki metamfetamin kullanımının, Avrupa araştırmasına katılan şehirlerin ortalamasının, 5 ile 20 kez altında olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs’taki en fazla kullanımın 2021 yılında özellikle hafta sonlarında Baf ve Lefkoşa'nın güneyinde de tespit edildiğini ifade eden Sergidis ayrıca Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu maddelerin en yüksek seviyelerinin Ayia Napa-Paralimni bölgesinde tespit edildiğini söyledi.

Sergidis geçmiş yıllara ve aynı döneme (nisan) ilişkin olarak ecstasy, kokain, ve amfetamin kullanımının, hafta sonu yüksek oranda toplanmaların yaşandığı Ay.Napa dışında, daha düşük seviyelerde olduğunu sözlerine ekledi.

Uyuşturucuya bağlı ölümlerden de söz eden Sergidis, 2019 yılında 2’si Kıbrıslı 3’ü yabancı olmak üzere 5 kişi, 2020’de 5’i yabancı 1’i Kıbrıslı 6 kişi, 2021’de 7’si yabancı 4’ü Kıbrıslı olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Baf bölgesinde 2021 yılında 141, 2022 yılında 201, 2023 yılında ise 31 Mart tarihine kadar 45 uyuşturucu olayı yaşandığını ifade eden Sergidis, yine Baf bölgesinde 2021 yılında 147 kişi, 2022’de 208 ve 2023’te (31 Mart’a kadar) 51 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını söyledi.

Sergidis, Baf bölgesinde 2021 yılında 24 kilo 353 gram, 2022’de 42 kilo 570 gram ve 2023’de (27 Nisan’a kadar) 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen bir diğer maddenin metamfetamin olduğunu söyleyen Sergidis, 2021’de 11 gram; 2022’de 356 gram ve 2023’te ise 4 buçuk kilo metamfetamin tespit edildiğini ifade etti.