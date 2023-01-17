Senkul: Trafik Komisyonu yeni kararlar üretti

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Trafik Komisyonunda bir dizi kararlarlar ürettiğini açıkladı.

Şenkul’un açıklaması:

Bugün toplanan Trafik Komisyonunda bir dizi katarlar ürettik.

Bu kararların detaylarını yarın Girne Belediyesi sayfasından duyuracağız.

Özellikle sürekli sorulan 2 konu hakkında ise özet bilgi paylaşmak istiyorum.

1- Oscar dönüşü:

Uğur Mumcu Caddesinden, Kubbeli Çeşme Sokak(Oscar Hotel) yönüne doğudan gelen araçların dönmesini sağlayacak değişikliğin 1 ay boyunca denenmesi ve gelişmelerin gözlenmesi kararı üretilmiştir.

Gerekli çalışmaları takiben 23 Ocak Ptesi günü düzenlemenin hayata geçmesi öngörülmüştür.

2- Yaya geçiti güvenliği ve hız düşürücü kasisler:

Kent içindeki yaya geçitlerinin, yükseltilmiş yaya geçitlerine dönüştürülmesi kararı alınmıştır.

Bu şekilde hız azaltılması ve yaya güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu karara ek olarak yaya geçitlerinin aydınlatılması için güneş enerjili trafik armatürleri alınması da kararlaştırılmıştır.