Şenkul: “Reklam gelirimiz 170 bin TL arttı, yakıt giderimiz 60 bin TL azaldı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 'Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi'’nin sonuçlandığını ve bu ihale ile Belediye’nin reklam gelirlerinin önceki döneme göre 170 bin TL arttığını açıkladı. Şenkul ayrıca Belediye’nin benzin giderlerinin de 60 bin TL azaldığını ifade etti.

Şenkul’un açıklaması:

“Seçim döneminde verdiğimiz şeffaflık sözü gereği 2 konuyu sizlerin bilgisine getirmek istiyorum.

İlk olarak Girne Belediyesi tarafından açılan 'Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi' sonuçlandığını ve İhaleyi en yüksek teklifi veren MYAD Reklam Ltd. Şirketinin kazandığını söylemek istiyorum.

İhale Girne Belediyesinin bu konuda bugüne kadar sonuçlandırdığı en yüksek rakama ulaşmıştır.

(Döviz olarak da en yüksek)

İkinci olarak da göreve geldiğimiz 27 Aralık 2022 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar olan dönemde Girne Belediyesinin günlük yakıt kullanımı yaklaşık 100 lt civarında azalmıştır.

Özetle aylık reklam gelirimiz bizden önceki döneme göre 170 bin TL artarken, aylık akaryakıt giderimiz bugünkü fiyatlarla yaklaşık 60 bin TL azalmıştır.

Kalem kalem iyileştirmeler ile önce belediyemizi sonra kentimizi ayağa kaldıracağız.

Son olarak araya nüfuslu ve/veya mevki sahibi kişiler koyup, ceza sildirmek isteyen, halkın malına göz koyup sahip çıkmak isteyenler bilsin ki, en az 4 yıl Girne Belediyesi hudutlarında bu method işe yaramayacak‼”