Şenkul: Plansız, programsız yapılan trafik düzenlemesinin kazananı kim?

CTP Girne Belediye Başkan Adayı Murat Şenkul, Girne’deki Semih Sancar Caddesi’ndeki su hattının bugün de patladığını ifade ederek, “Dün doğrusunu anlattığımız şekilde, hattın kaldırım altına çekilme çalışması yapılıyor” dedi.

Girne Belediyesi’ne, “Plansız, programsız yapılan trafik düzenlemesinin kazananı kim?” diye soran Şenkul, özellikle yönetici pozisyonundaki kişilerin; plan, program, esnafa danışma, vatandaşa duyurma, işleri bir seferde şeffaf ihalelerle yapmanın, birçok mağdurluğun oluşmasına engel olacağı bilincine varması gerektiğini vurguladı.

Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Semih Sancar Caddesinde bugün de patlayan su hattının dün doğrusunu anlattığımız şekilde kaldırım altına çekilme çalışması var.

Buradan Girne Belediyesi İdaresine soruyorum:

Plansız, programsız yapılan trafik düzenlemesinin kazananı kim ?

Esnaf mağdur !

Vatandaş mağdur !

Çalışanlar mağdur !

Siz (Belediye idaresi) bile siyaseten oy kaybı anlamında mağdursunuz !

Girne Belediyesinin kurumsal kimliği mağdur !

Defalarca yapılan ve bozulan düzenlemeler yüzünden, Belediye dolayısı ile vatandaşın finansal kaynakları da mağdur !

Zamanı geri çekme şansımız olmadığı için herkes özellikle de yönetici pozisyonda olanlar umarım bu yaşananlardan ders alır ve :

Plan, program, esnafa danışma, vatandaşa duyurma, işleri bir seferde şeffaf ihalelerle yapmanın üstte saydığımız birçok mağdurluğun oluşmasına engel olacağı bilincine varır.

#değişimesahipçık”